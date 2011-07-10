آمادگی تیم نونهالان قم برای قهرمانی در پیکارهای هاکی کشور

امیر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با زحمت و تحمل سختیهای فراوان به نیمه نهایی مسابقات هاکی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور رسیدهایم و اکنون که در این مرحله قرار داریم تنها به قهرمانی فکر میکنیم.
وی ادامه داد: این برای نخستین بار است که هاکی بازان قم با شایستگی تمام فرصت و استحقاق حضور در مرحله نیمه نهایی پیکارهای قهرمانی هاکی نونهالان کشور را به دست میآورند و باید تلاش کنیم از این فرصت مغتنم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
سرمربی تیم هاکی نونهالان استان قم افزود: از مدتها قبل برای کسب آمادگی لازم به منظور موفقیت در نیمه نهایی این رقابتها، تمرینات خود را آغاز کردهایم و بازیکنان ما با کمترین امکانات و تحمل سختیهای فراوان به طور منظم تمرینات خود را در سالن جواد الائمه قم برگزار میکنند.
وی تصریح کرد: تمام نفراتی که با تلاش آنها فرصت حضور در نیمه نهایی مسابقات هاکی رده سنی نونهالان کشوررا کسب کردهایم، قطعا در آیندهای نزدیک از چهرههای موفق هاکی کشور خواهند شد و حتی مطمئنم در تیم ملی از آنها خواهیم شنید.
موسوی ابراز داشت: مرحله نیمه نهایی مسابقات هاکی رده سنی نونهالان قهرمانی کشور با حضور تیمهای هاکی نونهالان قم، همدان، سمنان و آذربایجان غربی از بیست و دوم تیر ماه به مدت دو روز در شهرستان نقده برگزار میشود.
وی اضافه کرد: تیمهای حاضر در مرحله نیمه نهایی در دو مسابقه با یکدیگر دیدار میکنند و تیمهای پیروز این مرحله راهی دیدار نهایی میشوند تا برای کسب عنوان قهرمانی رقابت کنند، ضمن اینکه بازندهها در دیدار رده بندی برای مقام سوم مسابقه خواهند داد.
سرمربی تیم هاکی نونهالان استان قم عنوان داشت: همزمان با برگزاری دیدارهای مرحله نهایی مسابقات رده سنی نونهالان در شهرستان نقده، دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات مینی هاکی قهرمانی کشور نیز با حضور تیمهای حاضر در این مرحله انجام میشود.
وی با اشاره به نحوه صعود چهار تیم قم، سمنان، آذربایجان غربی و همدان به مرحله نیمه نهایی مسابقات هاکی نونهالان قهرمانی کشور، خاطرنشان کرد: این چهار تیم در پایان رقابت ۱۶ تیم حاضر در چهار گروه چهار تیمی در مناطق مختلف کشور موفق به صعود شدند.
موسوی یاد آور شد: در مرحله گروهی این مسابقات تیم هاکی نونهالان قم یکی از تیمهای حاضر در گروه دوم مقدماتی بود که رقابتهای آن در شهر فیروزآباد استان فارس برگزار شد وی در نهایت هاکیبازان هیئت قم با سه پیروزی و یک تساوی و۱۰ امتیاز به بالاتر از سایر رقبا در صدر ایستاد و صعود کرد.
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