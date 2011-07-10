برگزاری همایش دینی آشنایی با مواد مخدر جدید در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، پیشگیری از آلوده شدن دانش آموزان به مواد مخدر و آشنایی خانواده ها با مواد جدید از اهداف این همایش چهار روزه اعلام شد.

حسین آیت قائم مقام و معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ظهر یکشنبه در این همایش ضمن تاکید بر اهمیت آشنایی خانواده ها با مواد مخدر جدید و راه های آلوده شدن فرزندانشان گفت: امروز مدرسین آموزش خانواده، رابطان مطمئن و اساسی هستند که می توانند اهداف و رسالت آموزش و پرورش را به خانواده ها منتقل کنند.



وی ضمن تاکید بر اهمیت همراهی خانواده ها با آموزش و پرورش، آن را نکته ای اساسی و مهم قلمداد کرد.

وی افزود: برای دسترسی به اهداف عالی آموزش و پرورش لازم است یک رابطه عمیق فرهنگی تربیتی و هماهنگ با خانواده ، به عنوان مهمترین هسته اجتماعی برقرار شود تا موجب هم افزایی مثبت در راستای تحقق اهداف دستگاه تعلیم و تربیت شده و موجب بالا رفتن سطح بصیرت خانواده ها شود.