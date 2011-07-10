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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

برگزاری همایش دینی آشنایی با مواد مخدر جدید در گرگان

برگزاری همایش دینی آشنایی با مواد مخدر جدید در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش دینی و خانواده، آشنایی با مواد مخدر جدید و تغییر رفتار اجتماعی در گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشگیری از آلوده شدن دانش آموزان به مواد مخدر و آشنایی خانواده ها با مواد جدید از اهداف این همایش چهار روزه اعلام شد.

حسین آیت قائم مقام و معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ظهر یکشنبه در این همایش  ضمن تاکید بر اهمیت آشنایی خانواده ها با مواد مخدر جدید و راه های آلوده شدن فرزندانشان گفت: امروز مدرسین آموزش خانواده، رابطان مطمئن و اساسی هستند که می توانند اهداف و رسالت آموزش و پرورش را به خانواده ها منتقل کنند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت همراهی خانواده ها با آموزش و پرورش، آن را نکته ای اساسی و مهم قلمداد کرد.
 
وی افزود: برای دسترسی به اهداف عالی آموزش و پرورش لازم است یک رابطه عمیق فرهنگی تربیتی و هماهنگ با خانواده ، به عنوان مهمترین هسته اجتماعی برقرار شود تا موجب هم افزایی مثبت در راستای تحقق اهداف دستگاه تعلیم و تربیت شده و موجب بالا رفتن سطح بصیرت خانواده ها شود.
کد مطلب 1355940

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