ملکشاهی نیازمند اجرای پروژه های آبخیزداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نصراللهی در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی عنوان کرد: شهرستان ملکشاهی به خاطر موقعیت کوهستانی و منابع طبیعی که دارد نیازمند اجرای پروژه های متعدد در حوزه آبخیزداری و حفاظت منابع طبیعی است .

وی گفت: برای اجرای پروژه ها ی منابع طبیعی و حوزه کشاورزی شهرستان تعامل و همکاری متقابل جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی ضروری است .

این مسئول تصریح کرد: در حوزه منابع طبیعی شهرستان ملکشاهی بیشترین دغدغه ما مهار آبهای روان و فصلی است که در سال جاری در دستور کار قرار می گیرد .

در این جلسه مدیرکل منابع طبیعی نیز گفت: شهرستان ملکشاهی از لحاظ منابع طبیعی منحصربه فرد است و پتانسیل بالای برای توسعه دارد .

عبدالرضا بازدار افزود: به لحاظ موقعیت کوهستانی شهرستان توسعه باغات امری ضروری است و این میسر نیست مگر با مهار آبهای فصلی و روان منطقه با ایجاد سدها و بندهای انحرافی که در سال جاری ما اعتبارات خوبی در این حوزه اختصاص خواهیم داد .

امام جمعه شهرستان ملکشاهی نیز در این دیدار اظهار داشت: منابع طبیعی نعمتی خدادادی است که وظیفه ما حفاظت و حراست از این گنجینه و استفاده اصولی و بهینه است .

وی افزود: فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی بیشتر مردم نسبت به حفاظت از منابع می توان ار تخریب منابع طبیعی جلوگیری کند.