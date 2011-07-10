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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

ملکشاهی نیازمند اجرای پروژه های آبخیزداری است

ملکشاهی - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ملکشاهی گفت: ملکشاهی نیازمند اجرای پروژه های آبخیزداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نصراللهی در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی عنوان کرد: شهرستان ملکشاهی به خاطر موقعیت کوهستانی و منابع طبیعی که دارد نیازمند اجرای پروژه های متعدد در حوزه آبخیزداری و حفاظت منابع طبیعی است.

وی گفت: برای اجرای پروژه ها ی منابع طبیعی و حوزه کشاورزی شهرستان تعامل و همکاری متقابل جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی ضروری است.

این مسئول تصریح کرد: در حوزه منابع طبیعی شهرستان ملکشاهی بیشترین دغدغه ما مهار آبهای روان و فصلی است که در سال جاری در دستور کار قرار می گیرد.

در این جلسه مدیرکل منابع طبیعی نیز گفت: شهرستان ملکشاهی از لحاظ منابع طبیعی منحصربه فرد است و پتانسیل بالای برای توسعه دارد.

عبدالرضا بازدار افزود: به لحاظ موقعیت کوهستانی شهرستان توسعه باغات امری ضروری است و این میسر نیست مگر با مهار آبهای فصلی و روان منطقه با ایجاد سدها و بندهای انحرافی که در سال جاری ما اعتبارات خوبی در این حوزه اختصاص خواهیم داد.

امام جمعه شهرستان ملکشاهی نیز در این دیدار اظهار داشت: منابع طبیعی نعمتی خدادادی است که وظیفه ما حفاظت و حراست از این گنجینه و استفاده اصولی و بهینه است.

وی افزود: فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی بیشتر مردم نسبت به حفاظت از منابع می توان ار تخریب منابع طبیعی جلوگیری کند.

کد مطلب 1355941

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