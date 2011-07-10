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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

تکریم ارباب رجوع وظیفه اصلی کارکنان شهرداری است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر منطقه 3 شهرداری قزوین گفت: تکریم واقعی ارباب رجوع مهمترین وظیفه کارکنان شهرداری هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گنجی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی رونق ساخت و ساز منطقه سه شهرداری که در ناحیه منفصل شهری اندیشه قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با مهندسی مجدد و بازنگری فرآیند شهرسازی باید دغدغه های شهروندان را بر طرف کرد و به صورت واقعی ارباب رجوع را تکریم کرد.
 
وی با بیان اینکه نباید تنها در شهرداری به دنبال راهکارهای افزایش درآمد بود افزود: با حذف مراحل زاید و دست و پاگیر در کار مجموعه مدیریت و کارکنان منطقه سه شهرداری باید همچنان در تکریم ارباب رجوع پیشرو باشد.
 
گنجی اظهارداشت: اگر واحد های شهرسازی منطقه در ارائه خدمات به ارباب رجوع پویا و دقیق عمل کنند واحدهای دیگر نیز عملکرد مطلوبی خواهند داشت و با حذف فرآیند دست و پاگیر انگیزه مراجعه شهروندان به شهرداری به شکل قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. 
 
مدیر منطقه 3 شهرداری در ادامه خواستار شناسایی راهکارهایی جدید و معقول برای دریافت مطالبات شهرداری و رونق صدور پروانه ساختمانی در شهرک اندیشه و ملاصدرا شد و عنوان کرد: با حل مشکل مردم و تسهیل کارها و هماهنگی با دستگاههای خدمات رسان و استقرار زیر ساخت های آب، گاز، برق و فاضلاب زمینه رونق ساخت و ساز را فراهم کرد.
 
وی تصریح کرد: با همکاری تعاونی های مسکن می توان اعتماد اعضای این تعاونی ها را برای ساخت و ساز افزایش داد.
 
در این جلسه پیمان پژمانفر، معاون مدیریت منطقه سه شهرداری نیز در خصوص مشکلات ابلاغ تخلفات کمیسیون ماده 100 و سید محمدرضا مجابی مسئول درآمد منطقه درخصوص وضعیت وصولی کدهای درآمدی توضیحاتی ارائه کردند. 
 
کد مطلب 1355942

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