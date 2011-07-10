بودجه خراسان رضوی با هدف کاهش فاصله توسعه یافتگی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه ملاک توزیع بودجه تنها بر اساس جمعیت و وسعت شهرستان نیست، افزود: توزیع بودجه بر اساس 400 شاخص که توسط کارشناسان مربوطه مشخص شده است، تعیین می شود.

وی با بیان اینکه ممکن است مدل توزیع اعتبار بودجه در خراسان رضوی با سایر استان ها متفاوت باشد، اظهار کرد: این روش با شیوه ای که وسعت و جمعیت منطقه را ملاک تخصیص اعتبار قرار می دهد، بسیار متفاوت است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی با اشاره به الزامات قانون بودجه سال 90، اظهار داشت: بر این اساس باید 8 درصد از اعتبار هر شهرستان به اجرای طرح هادی روستایی، سه درصد از بودجه استان به ایجاد زیربناها تا ورودی شهرک های صنعتی و یک درصد برای تجهیز پایگاه های بسیج اختصاص یابد.

جمشیدی به بودجه 361 میلیارد تومانی استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: 75 میلیارد تومان از این میزان مربوط به درآمد دو درصدی حاصل از صادرات نفت و گاز است که باید 50 درصد از اعتبار یک سوم آن به شهرستان سرخس که عملیات استحصال گاز در آن انجام می گیرد تخصیص یابد.

وی ادامه داد: برای پروژه های عمرانی خاص مانند، فرودگاه، راه آهن و آزادراه ها از سهم اعتبارات ملی در نظر گرفته می شود که کمبودها را به میزان زیادی جبران می کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی گفت: اعتباراتی در طول سال برای استان تعیین می شود که در برخی موارد الزام قانونی خاصی برای هزینه کرد آن وجود ندارد و این امر سهم برخی از شهرستان ها از بودجه را افزایش می دهد.

جمشیدی تصریح کرد: بر همین اساس در سال گذشته سهم مشهد از بودجه استان 20.83 درصد بود که در پایان سال به 24.46 درصد رسید.