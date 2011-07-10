واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر بصری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در حال حاضر تعداد 17 شهرک و ناحیه صنعتی در سطح استان احداث شهر است.

وی افزود: این شرکت در تمام شهرستانها دارای شهرک یا ناحیه صنعتی است، در ابتدا این شرکت جهت ایجاد زیرساختها و شهرکها و نواحی صنعتی تاسیس شد تا حداقل زیرساختها شامل آب، برق، مخابرات، آسفالت، فضای سبز، تصفیه خانه فاضلاب را ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان ادامه داد: اخیرا کیفیت شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین حمایتهای ویژه از صنایع کوچک مد نظر است و در حال حاضر این شرکت به دنبال افزایش کیفیت در شهرکها و نواحی صنعتی است.

وی عنوان کرد: با تلاش گسترده شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به آماده سازی زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی شرایط بسیار مناسبی جهت حضور سرمایه گذاران در این استان فراهم شده و امیدواریم با تداوم حمایتهای دولت در امر صنعت و ایجاد بسترهای توسعه در شهرکها و نواحی صنعتی ما شاهد ورود گسترده سرمایه گذاران به فضای صنعت این استان باشیم.