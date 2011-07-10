افزایش 3 درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان اراک در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قربانی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در شورای اداری شهرستان اراک گفت: اعتبارات عمرانی شهرستان اراک در سال جاری 144 میلیارد ریال است که این رقم معادل 28 درصد اعتبارات عمرانی استان مرکزی در سال 90 است.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبارات در مقایسه با خدمات صنعتی، کشاورزی و تولیدی شهرستان اراک به مجموعه استان مرکزی بسیار ناچیز است افزود: تخصیص 50 درصد اعتبارات عمرانی استان مرکزی به شهرستان اراک امری ضروریست.

وی ادامه داد: 44 میلیارد ریال از مجموع 144 میلیارد ریال اعتبار عمرانی سالجاری شهرستان اراک توسط استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به اجرای پروژه هایی چون آبرسانی مجتمع های امان آباد و شمس آباد، بخشداری ساروق، حوزه علمیه خواهران، کمربندی شمالی، احداث بلوار شهید کاظمی تا مبارک آباد و..... تخصیص یافته است.

قربانی یادآور شد: 8 درصد از مجموع اعتبارات عمرانی شهرستان اراک به طرح بهسازی روستاها و 40 درصد آن متعلق به پروژه های مصوب سفر هیات دولت اختصاص دارد.

وی با بیان این که اهداف برنامه پنجم توسعه الگوی کاری سالجاری در راستای هزینه کرد اعتبارات است گفت: پرداخت دیون دستگاههای اجرایی، اجرای مصوبات سفر هیات دولت، تکیمیل پروژه های نیمه تمام و در نهایت اجرای پروژه های جدید اولویت کاری فرمانداری اراک در سالجاری است.

وی همچنین از عدم کاهش اعتبارات فضاهای آموزشی، حفظ و حراست از جنگلها و مراتع، پوشش بهداشتی دام و طیور، بیابانزدایی، برفروبی جاده ها و یکپارچه سازی اراضی شهرستان اراک در سالجاری خبر داد.