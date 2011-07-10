50 مبلغ در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری حضور یافتند

حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به اینکه 10 درصد جمعیت استان عشایر کوچنده هستند و محرومیتها و نیازهای فرهنگی این قشر جامعه بسیار زیاد است، اظهار داشت: تعداد 50 مبلغ به این مناطق اعزام شدند.
وی افزود: این روحانیون به مناطق عشایری و صعب العبور استان جهت اجرای برنامههای فصل تابستان اعزام شدند.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از این تعداد روحانی 30 نفر از دفتر تبلیغات اسلامی قم و 20 مبلغ بومی به شهرستانهای کوهرنگ، اردل و لردگان اعزام شدند.
نظر شما