  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

برای نخستین بار/

50 مبلغ در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری حضور یافتند

50 مبلغ در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری حضور یافتند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: 30 روحانی اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم برای نخستین بار درمناطق عشایری این استان حضور یافتند.

حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به اینکه 10 درصد جمعیت استان عشایر کوچنده هستند و محرومیتها و نیاز‌های فرهنگی این قشر جامعه بسیار زیاد است، اظهار داشت: تعداد 50 مبلغ به این مناطق اعزام شدند.

وی افزود: این روحانیون به مناطق عشایری و صعب العبور استان جهت اجرای برنامه‌های فصل تابستان اعزام شدند.
 
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از این تعداد روحانی 30 نفر از دفتر تبلیغات اسلامی قم و 20 مبلغ بومی به شهرستانهای کوهرنگ، ‌اردل و لردگان اعزام شدند.
 
کد مطلب 1355950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه