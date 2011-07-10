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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

نمایشگاه عکس اماکن متبرکه عراق در گالری شکوه

نمایشگاه عکس اماکن متبرکه عراق در گالری شکوه

نمایشگاه عکس‌های محمد خوشرو همزمان با رونمایی از کتاب عکس‌هایش با عنوان سجده صاحب‌نظران که شامل عکس‌هایی از اماکن متبرکه کشور عراق است در گالری شکوه گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب سجده صاحب نظران از سفرهای محمد خوشرو در سال‌های 88 تا 90 به عتبات عالیات در نجف، کربلا، کاظمین و مدائن در 250 صفحه در حدود 200 عکس نفیس از اماکن مقدسه این شهرها است که با مقدمه آیدین آغداشلو، سید محمد بهشتی و سید محمد مجتبی حسینی و یادداشت‌هایی از سید محمد صادق خرازی و محمد پرویزی منتشر شده است.

عکس‌هایی که خوشرو ارائه کرده 12 قطعه است، محمد خوشرو متولد 1349 است، لیسانس روانشناسی بالینی دارد. وی در سال 84 کتابی با عنوان خیال و در سال 89 کتابی با عنوان "نسیم سحر از عکس‌هایش به چاپ رسانده، و در دو نمایشگاه گروهی و  هفت نمایشگاه انفرادی در خانه هنرمندان و گالری‌های اعتماد، ماه مهر، شکوه و... شرکت داشته است.

این نمایشگاه به مدت 10 روز در گالری شکوه واقع در سه راه فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان شهید سلیمی شمالی، کوچه شهید امیر نوری، شماره 19 دایر است.
 

کد مطلب 1355951

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