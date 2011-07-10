به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در مراسم دیدار رایزنان مالیاتی با رئیس جمهور به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی گفت: براساس شاخص‌های مالیاتی در کشور در مالیات‌های مستقیم در طول برنامه شش ساله چهارم با رشد 9/30 درصدی مالیات‌های مستقیم مواجه بودیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی رشد مالیات کالا و خدمات در همین مدت را 7/28 درصد عنوان کرد و گفت: در سال 84 و ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه سهم درآمد مالیاتی از بودجه عمومی 18 درصد بود که این رقم در پایان سال 89 به حدود 29 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 7 درصد است تصریح کرد: در سال 89 از لحاظ تحقق درآمد مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 39 درصد، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 21درصد، مالیات بر ثروت 43 درصد، مالیات ارزش افزوده 29 درصد و کالا و خدمات 33 رشد داشته است.

عسکری با اشاره به این که رشد در‌آمدهای مالیاتی نشان دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، گفت: یکی از بسته‌های طرح تحول اقتصادی طرح تحول مالیاتی بود که چند محور از جمله مالیات بر ارزش افزوده را شامل می‌شد.

به گفته وی تا پایان سال گذشته 4 مرحله برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده فراخوان انجام شد و در ماه گذشته نیز پنجمین فراخوان برای اجرای از اول مهرماه برای آن دسته از اشخاص حقیقی که در 4 مرحله قبلی مشمول این نوع مالیات نبودند و بالای 100میلیون تومان در سال گردش مالی دارند برای ثبت نام و آموزش صورت گرفت.

معاون وزیر اقتصاد رقم وصولی درآمد مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه سال 87 یعنی از زمانی که این مالیات در کشور اجرا شده است تا پایان سال 89 را بالغ بر 9 هزارو 300 میلیارد تومان که 5 هزار و 400 میلیارد تومان آن مربوط به عوارض و سه هزار و 900 میلیارد تومان آن مربوط به حامل‌های انرژی است اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای مراحل مختلف مالیات بر ارزش افزوده از چند ماه قبل آماده سازی صورت می‌گیرد، افزود: پروژه دوم، طرح تحول مالیاتی طرح جامع مالیاتی است که از اردیبهشت سال گذشته این طرح با همکاری یک پیمانکار خارجی فرانسوی آغاز و هم اکنون سه فاز آن به نتیجه رسیده و هم اکنون به مرحله پروژه تحلیل رسیده‌ایم.

عسکری با بیان این که تهیه نرم افزار طرح جامع در فاز تحلیل عملکردی 9 ماه زمان می برد، این پروژه را بسیار سنگین و پیچیده عنوان کرد و افزود: نرم افزار مربوطه متناسب با قانون مالیات‌های مستقیم بومی سازی و اختصاصی سازی می‌‌شود و امید است که تا پایان سال این امر به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه امسال استانداردسازی زیرساخت‌‌های طرح جامع انجام می‌شود، گفت: تا کنون 8 پروژه از 32 پروژه طرح جامع مالیاتی به اتمام رسیده و 10 پروژه نیز در دست اجرا است.

وی سومین پروژه طرح تحول مالیاتی را اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که ویرایش سوم آن تا پایان ماه جاری آماده می‌شود عنوان و بیان کرد: جلسات مربوط به این امر در کارگروه طرح تحول مالیاتی آغاز شده است تا اصلاحات لازم در قانون انجام شود.

عسکری از توفیق در وصول معوقات مالیاتی در دو سه سال اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس در سال 87، حدود 430 میلیارد تومان، در سال 88 حدود 930 میلیارد تومان و در سال 89 حدود دو هزار و 700 میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد.

وی تقویت واحدهای وصول و اجراء که حیات خلوتی برای پرونده‌های متروک مالیاتی بودند را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای سرعت در وصول معوقات مالیاتی اعلام کرد و در مورد پرونده‌های راکد مالیاتی گفت: از سال 72 در خصوص امحاء پرونده‌های راکد مالیاتی اقدام خاصی صورت نگرفته بود که این امر باعث اشغال فضای بزرگی شده بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بر این اساس 3 میلیون و 334 پرونده راکد مالیاتی مختومه و بر این اساس 9 هزار و 940 متر فضا آزادسازی شد که این کار در 28 اداره کل از 43 اداره کل انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 500 هزار نفر از صاحبان مشاغل خودرو مالیات زیادی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند گفت: همچنین ازدحام زیادی در تیرماه هر سال برای وصول مالیات این افراد ایجاد می‌شد بنابراین رسیدگی به امور مالیاتی این عده به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد که امید است 60 درصد کارهای مربوط به این افراد در دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.

عسکری از انجام کارهای مربوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو در عرض 20 دقیقه در دفاتر پیشخوان دولت در تمام استان‌ها خبر داد و گفت: 98 درصد اظهار نامه‌های مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیک و تنها 2 درصد به صورت فیزیکی انجام می‌شود.

وی پیش بینی کرد که امسال یک میلیون اظهار نامه مودیان مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شود که تاکنون 700 اظهار نامه به این صورت دریافت شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: امسال برای تمام افراد حقوقی، مشاغل بند الف، ب، ج، خودرو و املاک اظهار نامه الکترونیکی ارایه خواهند کرد.

وی اصلاح ساختار سازمانی سازمان امور مالیاتی را یکی دیگر از پروژه‌های طرح تحول مالیاتی عنوان کرد و یکی از دغدغه‌ها و مشکلات این سازمان را مضیقه در تعداد نیروی انسانی اعلام کرد و گفت: 47 درصد نیروهای فعال در سازمان زیر دیپلم و دیپلم هستند. متاسفانه از لحاظ کارشناسی قابلیت ‌های روز را ندارند، نیروهای لیسانس و بالاتر نیز بیشتر در رشته‌های غیرمرتبط تحصیل کرده‌اند این در حالی است که اجرای طرح جامع مالیاتی نیازمند نیروهای جوان است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که امسال یا سال آینده 5 هزار نفر به نیروهای سازمان برای پشتیبانی از طرح افزوده شوند.

معاون وزیر اقتصادی ارایه کد به تمام فعالان اقتصادی را یکی دیگراز برنامه‌ها در راستای اجرای طرح تحول مالیاتی عنوان کرد و گفت: ‌اشخاص حقوقی کدهای اقتصادی خود را دریافت کردند اما اشخاص حقیقی کد اقتصادی ندارند که این کار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حساب‌های مالیاتی در قالب حساب سیبا که تخطی ها و تخلف‌ها را از بین می‌برد انجام می‌شود، گفت: از دولت درخواست داریم که در بحث تامین نیروی انسانی، فضای اداری، ساماندهی ادارات استیجاری، دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی برون سازمانی، فراهم کردن پهنای باند مناسب و ... همکاری‌های لازم را با ما داشته باشد.