  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

زمان برگزاری دیدار دوستانه ایران - ماداگاسکار مشخص شد

زمان برگزاری دیدار دوستانه ایران - ماداگاسکار مشخص شد

براساس اعلام فدراسیون فوتبال دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ماداگاسکار روز یکشنبه هفته پیش رو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال به منظور برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ماداگاسکار بعدازظهر امروز یکشنبه در دفتر دبیر کل فدراسیون برگزار شد.

دراین نشست مقرر شد دیدار دو تیم ایران و ماداگاسکار روز یکشنبه 26/4/90 ساعت 19:30 به میزبانی ورزشگاه آزادی برگزار شود.

زمان تمرین تیم ملی فوتبال ایران راس ساعت 18 تا 19:20 و زمان تمرین تیم ملی ماداگاسکار ساعت 19:30 الی 20:30 روز شنبه 25/4/90 است.

لازم به ذکر است، تیم ملی ماداگاسکار روز جمعه 24/4/90 ساعت 4:55 وارد تهران می شود.

کد مطلب 1355955

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه