زمان برگزاری دیدار دوستانه ایران - ماداگاسکار مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال به منظور برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ماداگاسکار بعدازظهر امروز یکشنبه در دفتر دبیر کل فدراسیون برگزار شد.

دراین نشست مقرر شد دیدار دو تیم ایران و ماداگاسکار روز یکشنبه 26/4/90 ساعت 19:30 به میزبانی ورزشگاه آزادی برگزار شود.

زمان تمرین تیم ملی فوتبال ایران راس ساعت 18 تا 19:20 و زمان تمرین تیم ملی ماداگاسکار ساعت 19:30 الی 20:30 روز شنبه 25/4/90 است.

لازم به ذکر است، تیم ملی ماداگاسکار روز جمعه 24/4/90 ساعت 4:55 وارد تهران می شود.