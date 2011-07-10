استقرار دفاتر پیشخوان در شهرهای پرجمعیت از مشکلات می کاهد

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود این دفاتر به پیشبرد امور ثبت احوال کم می کند و بخشی از اقدامات و فعالیتهای مربوطه با همکاری آنها انجام می شود.

وی ادامه داد: این دفاتر، بخشی از امور را انجام می دهند به عنوان مثال، انعکاس درخواستها از سوی این دفاتر انجام می گیرد که این امر شامل مواردی از قبیل درخواستهای صدور شناسنامه، اولین کارت شناسایی و تغییر نام و نام خانوادگی می شود.

این مسئول عنوان کرد: ادارات ثبت احوال در همه شهرستانهای استان البرز مستقر هستند ضمن اینکه در شهرهایی که جمعیت زیاد دارند نیز دفاتر مستقر شده اند و به ارائه خدمات و انجام امور محوله می پردازند.

میرزایی افزود: همچنین پیگیری امور ثبت احوال در روستاها نیز انجام می شود و تحت عنوان "ده گردشی" به صورت ماهیانه به نقاط مختلف سرکشی و امور مربوطه بررسی می شود.

وی یادآور شد: راه اندازی ثبت احوال محمدشهر با همکاری شهرداری این منطقه از مهمترین اقدامات است و تاثیرات مطلوبی در به همراه دارد و از مشکلات می کاهد.