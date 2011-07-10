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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

همزمان با ماه مبارک رمضان گوشت در امارات ارزان می‌شود

همزمان با ماه مبارک رمضان گوشت در امارات ارزان می‌شود

براساس طرح جدید دولت امارات مصرف کنندگان گوشت امارات متحده عربی در طول ماه مبارک رمضان بهای کمتری بابت گوشت مصرفی خود پرداخت می‌کنند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امارات 7/24، طرح جدید دولت امارات با حمایت وزارت اقتصاد با همکاری تولید کنندگان بزرگ گوشت در این کشور اجرا می شود.

هاشم نعیمی مدیر بخش حمایت از مصرف کنندگان وزارت اقتصاد امارات گفت: ما درحال آماده کرده مقدمات ابتکار عمل جدید برای کاهش قیمت گوشت در طول ماه رمضان هستیم. این ابتکار عمل با مشارکت تولید کنندگان بزرگ گوشت در امارات ظرف دو هفته آینده اعلام می شود.

نعیمی به نرخ خاصی در رابطه با کاهش قیمت گوشت در طول ماه رمضان اشاره ای نکرد.

براساس اعلام آمارات ماه رمضان امسال اول آگوست (10 مرداد ماه) آغاز می شود و انتظار می رود قیمت محصولات مصرفی یا کاهش یابد و یا بدون تغییر باقی بماند که به این منظور بازرسانی از سوی وزارت اقتصاد و سایر بخشهای دولتی به مراکز فروش سرکشی می کنند و از تطابق آنها با طرح جدید اطمینان حاصل خواهند کرد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد که بیش از 700 قلم از کالاهای مصرفی امسال هیچ کاهش قیمتی نخواهند داشت.
 

کد مطلب 1355960

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