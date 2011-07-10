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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

دیدار مدیر آموزش و پرورش از کانون بازنشستگان

دیدار مدیر آموزش و پرورش از کانون بازنشستگان

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج برای قدردانی و تشکر از زحمات بازنشستگان از کانون بازنشستگان این ناحیه بازدید کرد و با بازنشستگان به گفتگو نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در بازدید از کانون بازنشستگان و دیدار با اعضای هیئت مدیره و تعدادی از بازنشستگان حاضر در کانون با آنها گفتگو کردند و با مسائل و مشکلات معلمان بازنشسته آشنا شدند.

احمد علی قنبر هراتی در جمع اعضای هیئت مدیره و بازنشستگان اظهار داشت: بازنشستگان فرهنگی بهترین ها هستند و برای آنها باید بهترین ها فراهم شود.

وی افزود: مجموعه آموزش و پرورش با ارائه بهترین خدمات به این افراد باید جوابگوی این پیشکستوتان باشد.

در این نشست مدیر عامل کانون بازنشستگان گزارشی از عملکرد این کانون را به مدیر آموزش و پرورش ارائه کرد.

سپس مقرر شد ازاین پس سالن ورزشی و استخر امام علی (ع) با تخفیف ویژه در اختیار بازنشستگان قرار گیرد و تعداد 100 واحد احداث شده در تعاونی خدمات رفاهی کوثر با شرایط مربوط در اختیار این افراد قرار داده شود.

کد مطلب 1355969

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