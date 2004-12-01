عدالت طلبي جزئي از هويت حركت دانشجويي است

به گزارش خبر گزاري مهر، محمود احمدي نژاد كه در همايش" دانشجويي مناديان عدالت" در دانشگاه رازي كرمانشاه سخن مي گفت ، افزود : موفقيت و افزايش حوزه تاثير گذاري جنبش دانشجويي ريشه در آرمانخواهي دانشجويان دارد و اين رويكرد عامل اصلي دوام و يكپارچگي حركت دانشجويي است ، بنابراين قدرت طلبي و تبعيت از احزاب و گروههاي شبه حزبي سم مهلكي براي اين جنبش است و هيچ دستاوردي جز تشديد اختلافات ، از دست رفتن حوزه نفوذ و اضمحلال تشكيلاتي درپي نخواهد داشت .

وي در بيان اهميت حركت دانشجويي گفت : هنگامي كه جوانان به عنوان سرمايه و نقطه اميد ملت و نماد نشاط ، بالندگي ، صداقت و اميدواري ملي در محيط دانشگاهي قرار مي گيرند ، جنبش دانشجويي به عنوان يك پديده مستقل و بسيار ارزشمند براي كشور شكل مي گيرد. در طول 50 سال اخير ، هرگاه دانشجويان و حركت دانشجويي ويژگيها و اصالتهاي خود را حفظ كردند ، دستاوردهاي بسيار بزرگي را براي ملت ايران به ارمغان آوردند و هرگاه از آن ويژگيها يعني عدالت خواهي و ظلم ستيزي ، تلاش براي استقرار ارزشهاي اسلامي و الهي فاصله گرفتند ، دست خالي ماندند .

محمود احمدي نژاد عدالت طلبي را جزئي از هويت حركت دانشجويي توصيف كرد و گفت : حركت دانشجويي تجلي روح آرمانگرايي جوانان پاك و با ايمان ما در عرصه هاي سياسي و اجتماعي است و در واقع مي توان گفت كه اين جنبش با آرمانهاي بلند انقلاب عجين شده و اصولا براي اعتلاي آرمانها به وجود آمده است .

وي در بخش ديگري از سخنانش ، گذشته افتخار آميز و آرمانهاي بلند را بيانگر هويت و جهت حركت يك ملت توصيف كرد و افزود : انسان غير متكي به گذشته ، عنصري بدون هويت است و انساني كه آرمانهاي بلند را تعقيب نكند ، دچار حيرت و سرگشتگي است .

شهردار تهران تصريح كرد كه محور اصلي تهاجم فرهنگي دشمن متكي بر قطع ارتباط ملت ايران با گذشته افتخار آميز خود از يك سو و آرمانهاي بلند انقلابي از سوي ديگر است و به همين دليل هر چيزي كه مربوط به گذشته و هويت ملي ايران باشد ، مورد هجوم سنگين فرهنگي و تبليغي دشمن قرار مي گيرد و هر چيزي كه رنگ و بوي ملي و بومي داشته باشد، زير سووال مي رود و تحقير مي شود .

وي قطع رابطه انسان با هويت پر افتخار گذشته را به مثابه از دست رفتن حافظه او دانست و تاكيد كرد كه يك كودك خردسال نيز مي تواند چنين فردي را به هر سو كه بخواهد هدايت كند و هويت تازه اي را به او القاء نمايد .

احمدي نژاد اضافه كرد : ملت ايران ، مردمي ريشه دار و برخودار از سابقه برجسته تاريخي و چندين هزار ساله در تمدن انساني هستند، بويژه پس از اسلام يعني زماني كه استعداد ايراني به ايمان اسلامي و آرمانخواهي اسلامي پيوند خورد ، ايرانيها در بخشها و رشته هاي مختلف علوم ، خلاقيت ها و خدمات بسيار ارزشمند و ماندگاري را به منصه ظهور رساندند و بدون ترديد امروز علوم رياضي ، پزشكي ، مهندسي و ادبيات در دنيا مرهون دانشمندان مسلمان ايراني است .

به گزارش مهر، وي از وارد شدن آسيب به منحني رشد ملت ايران در دوران قاجار و پهلوي سخن گفت و تاكيد كرد كه جوانان ايراني با حفظ هويت خود و احياي ويژگي آرمانخواهي ، موجد خلاقيت هاي علمي و مهندسي و به خدمت گرفتن همه دانش بشري خواهند شد و من مطمئن هستم كه نسل امروز انقلاب با همان شور و نشاط نسل سال 1357 آرمانهاي الهي ملت ايران را دنبال خواهد كرد با اين تفاوت كه نسل امروز هوشمندتر ، جدي تر ، كار آزموده تر و حساس تر است و اين را من با همه وجود در نسل جوان و بخصوص در دانشگاهها لمس مي كنم.

شهردار تهران توليد فكر را مستلزم تكيه بر منحني رشد ملي و لازمه پيشرفت كشور دانست و اظهار اطمينان كرد كه در نتيجه بازگشت به منحني رشد ملي، احياي ويژگي آرمانخواهي و ارزش گذاري نسبت به داشته هاي ارزشمند خودي ، جوانان مسلمان ايراني انقلاب نويني را در عرصه علم پي ريزي خواهند كرد.

وي از اصرار برخي افراد و گروهها در داخل كشور براي پرناشدني جلوه دادن فاصله ملت ايران با كشورهاي صنعتي ، اظهار تاسف كرد و افزود : اين افراد و گروهها، با بزرگنمايي يك نقطه ضعف خودي وبه رخ كشيدن يك دستاورد كوچك بيگانگان و همچنين تحقير داشته هاي خودي ، مي كوشند روحيه ابتكار و خلاقيت و دست زدن به كارهاي بزرگ را در ملت ايران سركوب كنند.

احمدي نژاد تصريح كرد : افراد ناتوان با بزرگنمايي دستاوردهاي ديگران ، ضعف خود را پنهان مي كنند و برخي نيز با اين كار سرگرم انجام يك ماموريت هستند ، چه در غير اين صورت ، اثبات شده است كه استعداد جوان مسلمان ايراني از ميانگين استعداد دنيا بالاتر است و جوانان ما در هر عرصه اي كه با شناخت و آگاهي وارد شدند ، معجزه آفريدند.

وي تصريح كرد كه دانشجويان و اهل علم ومعرفت در ايران اسلامي با تكيه بر نگاه تحول گرا و آرمانخواهانه و بهره گرفتن از فرهنگ ، اعتقادات و گذشته پر افتخار خود، خواهند توانست در مدتي كوتاه كشور را به قله هاي بلند دانش بشري ارتقاء دهند.

شهردار تهران حاكم شدن مديريت تحول گرا بر سرنوشت كشور را نياز امروز ملت ايران برشمرد و افزود : ما نيازمند نگاه نو به همه عرصه ها هستيم و با روشهاي معمول و با نگاهي كه امروز بر عرصه هاي اداره كشور حاكم است ، مطمئنا ما نمي توانيم آن جهش بلند را داشته باشيم و به همه نيازهاي امروز پاسخ مناسب بدهيم.

وي در تشريح خصوصيات نگاه تحول گرا گفت : تحول گرايي نگاهي متكي بر يك گذشته پر افتخار و توجه به سمت آرمانهاي بلند است. نگاهي كه خود باور است و توانمنديهاي ملت را مي شناسد و به آن ايمان دارد و عرصه را براي شكوفايي همه استعدادهاي كشور باز مي كند.

احمدي نژاد ، برپايي يك جامعه مقتدر ، پيشرفته و نمونه اسلامي را رسالت تاريخي ملت ايران برشمرد و گفت : تشكيل چنين جامعه اي، مطالبه تاريخي مردم مسلمان ايران است و ملت ما توانايي ، لياقت و استعداد لازم براي تحقق اين رسالت را دارد.

وي در تشريح نقش و جايگاه مردم در نگاه تحول گرا و انقلابي گفت : حضور و تولي مردم مبتني بر يك نقش اصيل و پايدار است و بدون خواست ، حضور و مشاركت مستمر مردم ، امكان تحقق هيچ آرماني وجود ندارد . امام مردم را ولي نعمت مسوولان دانستندو مقام معظم رهبري مردم را سهامداران نظام يعني مالك نظام و همه ساختار و موجوديت كشور مي دانند ، اين نگاه با دموكراسي غربي و مردمسالاري ليبرال بسيار متفاوت است.

وي رهبري و مردم را يك مجموعه به هم پيوسته توصيف كرد و گفت : اجراي عدالت و گسترش معنويت بدون خواست مردم شدني نيست . آحاد مردم در مقابل همه مسائل كشور مسوول و صاحب حق هستند. در انقلاب ما هرگاه اين احساس در بين مردم تقويت شد آنجا پيروزي بود و هر جا اين احساس تضعيف شد ، آنجا آسيب ديديم.

دكتر احمدي نژاد ضعف و سستي پديد آمده در برخي از عرصه ها را ناشي از كاهش حساسيت عمومي در قبال تحولات سياسي و اجتماعي كشور دانست و تاكيد كرد كه نگرش تحولگرا ، خواستار حد اعلاي حضور ، دخالت و احساس مالكيت مردم است و آن را سرمايه اصلي كشور مي داند.

وي بروز تجمل گرايي ، جدايي از مردم ، اشرافي گري ، خود خواهي ها و قدرت طلبي ها را حاصل تضعيف رويكرد تحولگرا در عرصه مديريتي كشور دانست و تصريح كرد: چرا بايد مناسبات يك مدير با مردم در نتيجه صدور يك حكم انتصاب دستخوش تغيير و تحول به زيان مردم شود. در شرايطي كه بسياري از جوانان اين كشور براي دست و پا كردن يك شغل و بروز دادن خلاقيت هاي خود و داشتن يك زندگي شرافتمندانه به دنبال يك پول ناچيز هستند ، چگونه مي توان پذيرفت كه يك مدير 150 ميليون تومان خرج تغيير دكوراسيون اتاق كارش كند ، بدون ترديد اين رويه بيانگر پيدايش يك فاصله قابل تامل ميان مديريت كشور با نگاه تحولگرا و انقلابي است .

شهردار تهران ارتباط با مردم را براي مديريت شهري بسيار زيبا و پر بركت دانست و گفت : هرچه زمان مي گذرد من از ارتباط با مردم نشاط بيشتري كسب مي كنم. ما بهترين ملت را داريم و ارتباط با اين ملت به مديران نشاط مي دهد ، سبب حل مشكلات مردم مي شود ، مردم مسوولان را تصحيح مي كنند و بلافاصله بازخورد تصميمات را مستقيما به مديريت شهري بازاتاب مي دهند. وي از احياي نظارت عمومي به عنوان يك دستاورد مهم حاصل از گسترش ارتباط مديريت شهري با مردم ياد كرد و گفت : هيچ سازمان اداري را نمي توان سراغ گرفت كه قادر به كنترل و نظارت بر تمامي تحولات اداري باشد، در حالي كه ارتباط مردم سبب نظارت عمومي و در اختيار گذاشتن اطلاعات درون سيستمي از سوي مردم به مسوولان مي شود.

وي برخورداري از تفكر استراتژيك ، نگاه بلند مدت و آينده نگري و شناسايي استعدادها را براي مديريت كشور ضروري دانست و تاكيد كرد كه همه اين عوامل وقتي محقق مي شود كه از متن مردم يك حركت عمومي بجوشد.

دكتر احمدي نژاد بخشي از قطع ارتباط ميان مردم و مسوولان را تحميلي دانست و افزود : چند شخصيت بارز و برجسته در داخل كشور داريم كه حفاظت از آنان ضروري است اما قرار گرفتن ساير افراد در لاك حفاظتي ، توجيه منطقي ندارد.