احزاب اسلامی؛ برندگان اصلی بهار عربی

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه "دی سایت" در تحلیلی نوشت: غرب باید ترسها و نگرانیهای خود از ایجاد ارتباط با احزاب اسلامی را کنار بگذارد چرا که این گروهها برنده بهار عربی هستند.

در ادامه آمده است: بسیاری از مردم در جهان عرب این طرز فکر را دارند که غرب تنها تا زمانی که مهره های مناسب از نظر خودش انتخاب شوند از دموکراسی و انتخابات آزاد حمایت می کند. کلمه دموکراسی غربی در جهان عرب به یک کلمه فریبنده تبدیل شده که مظهر رفتار دوگانه غرب در منطقه است.

از زمانی که حماس در ژانویه 2009 در انتخابات پارلمانی فلسطین پیروز شد و بعد از چند روز اروپا و آمریکا تصمیم به تحریم این حزب اسلامی گرفتند حمایت از دموکراسی غرب در خاورمیانه طعم تلخی گرفت.

دی سایت در ادامه این مطلب تصریح کرد: البته با شروع بهار عربی غرب یک شانس دیگری یافته است. رژیمهای دیکتاتوری در این منطقه در حال سقوط است و سیستمهای جدیدی در حال شکل گیری می باشد. اروپاییها و آمریکاییها حالا می توانند نشان دهند که واقعا و به صورت جدی مدافع حرکتهای دموکراسی در جهان عرب می باشند.

در این میان برخی احزاب سیاسی هستند که موفق شده اند با رعایت قواعد دموکراسی اکثریت را جذب کنند که از جمله این گروهها حزب اخوان المسلمین مصر و دیگر احزاب اسلامی در جهان عرب است که غرب باید آنها را به رسمیت بشناسد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: در پیش گرفتن یک سیاست تحریم علیه این احزاب از طرف غرب همانطور که درباره حماس نتیجه ای نداشت حاصلی نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بهار عربی یک مسئله را آشکارا نشان داد و آن این بود که سیاست غرب در شمال آفریقا و خاورمیانه باید عقاید و نظرات عمومی را به حساب بیاورد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد که امروز اسلامگراها و احزاب اسلامی برنده بهار عربی در جهان عرب هستند و حالا بعد از سالها سلطنت رژیمهای دیکتاتوری در این منطقه آنها در ابتدای کانال ورود به پارلمانها در کشورهایی از جمله مصر و تونس قرار دارند.

به این ترتیب کسی که می خواهد با بازیگران سیاسی مهم در جهان عرب ارتباط برقرار کند نمی تواند گفتگو با احزاب اسلامی را نادیده بگیرد. حکومت های غربی باید ترسهای خود در برقراری مناسبات با این احزاب را کنار بگذارند. غرب باید در گفتگو با احزاب اسلامی موضع شفاف و اهداف خود را شرح دهدد و پیش شرطی برای این مذاکرات قرار ندهد.

نویسنده در پایان این مطلب با اشاره به شانس بالای اسلامگراها برای پیروزی در انتخابات آتی در کشورهای عربی تاکید کرد ما امیدواریم که غرب از پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 و موضعی که در قبال آن گرفت درس عبرتی گرفته باشد.