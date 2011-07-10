"زکات" موجب کاهش تضاد طبقاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر یکشنبه در اولین گردهمایی رؤسای ستادهای زکات آذربایجان شرقی اظهار داشت: هر کس که بخواهد مالش حفظ شود باید زکات بدهد.

وی با بیان اینکه، اگر همه افراد شامل پرداخت زکات این فریضه واجب را انجام دهند در جامعه فقری باقی نخواهد ماند، تاکید کرد: پرداخت زکات یکی از فرایض مهم در اسلام است که مهجور مانده و به آن عمل نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: طرحی در کشور اجرا شده که پس از جمع آوری زکات معادل این مبلغ را دولت تامین می کند تا مجموع آن در اجرای پروژه های عمرانی و آبادانی روستاها و شهرها هزینه شود.

وی با بیان اینکه اگر این برنامه به درستی اجرا شود طرح خوبی خواهد بود، اضافه کرد: اشکال اجرای این طرح در این است که پروژه های عمرانی بودجه بالایی را می طلبد و با این مبالغ محدود زکات روستاها و مناطق محروم کفاف اجرای پروژه های بزرگ و پرهزینه را نخواهد کرد.

آیت الله شبستری تاکید کرد: راه حل مساله این است که مجموع مبالغ زکات و حمایتی دولتی پس از اولویت بندی طرح ها و پروژه های لازم الاجرا در منطقه برای احداث پروژه های ضروری هزینه شود.

امام جمعه تبریز ادامه داد: در صورت محدود بودن این مبلغ باید برای تعمیر و بازسازی مساجد یا غسالخانه، پل و ... در منطقه هزینه شود و یا با موافقت و خواست اهالی منطقه برای تامین ضروریات روستاها و مناطق محروم اطراف هزینه شود.