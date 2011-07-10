  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

"زکات" موجب کاهش تضاد طبقاتی می شود

"زکات" موجب کاهش تضاد طبقاتی می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه زکات از چند بعد در دین اهمیت دارد، گفت: زکات در جامعه اسلامی موجب تطهیر مال و جان و کاهش اختلاف طبقاتی شده و همچنین از بعد مالکیت نیز موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر یکشنبه در اولین گردهمایی رؤسای ستادهای زکات آذربایجان شرقی اظهار داشت: هر کس که بخواهد مالش حفظ شود باید زکات بدهد.

وی با بیان اینکه، اگر همه افراد شامل پرداخت زکات این فریضه واجب را انجام دهند در جامعه فقری باقی نخواهد ماند، تاکید کرد: پرداخت زکات یکی از فرایض مهم در اسلام است که مهجور مانده و به آن عمل نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: طرحی در کشور اجرا شده که پس از جمع آوری زکات معادل این مبلغ را دولت تامین می کند تا مجموع آن در اجرای پروژه های عمرانی و آبادانی روستاها و شهرها هزینه شود.

وی با بیان اینکه اگر این برنامه به درستی اجرا شود طرح خوبی خواهد بود، اضافه کرد: اشکال اجرای این طرح در این است که پروژه های عمرانی بودجه بالایی را می طلبد و با این مبالغ محدود زکات روستاها و مناطق محروم کفاف اجرای پروژه های بزرگ و پرهزینه را نخواهد کرد.

آیت الله شبستری تاکید کرد: راه حل مساله این است که مجموع مبالغ زکات و حمایتی دولتی پس از اولویت بندی طرح ها و پروژه های لازم الاجرا در منطقه برای احداث پروژه های ضروری هزینه شود.

امام جمعه تبریز ادامه داد: در صورت محدود بودن این مبلغ باید برای تعمیر و بازسازی مساجد یا غسالخانه، پل و ... در منطقه هزینه شود و یا با موافقت و خواست اهالی منطقه برای تامین ضروریات روستاها و مناطق محروم اطراف هزینه شود.

کد مطلب 1355974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه