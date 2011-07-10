کشاورزان عراقی جاده را بستند/ زائران ایرانی پشت مرز خسروی ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، از پیش از ظهر یکشنبه تجمع کشاورزان عراقی در منطقه خانقین و در جاده های منتهی به کربلا عبور زائران و کاروانهای ایرانی از مرز خسروی را متوقف ساخت.

بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده تجمع این کشاورزان به دلیل مشکلات موجود کشاورزی در منطقه بوده و هم اکنون نماینده این کشاورزان با مسئولین خانقین در حال مذاکره هستند.

با توجه به مسدود شدن جاده اصلی در منطقه خانقین مسئولین کشورمان تا رفع این مشکل اعزام کاروانها از مرز خسروی را به تاخیر انداختند.

حسین پروین فرماندار شهرستان قصر شیرین نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این موضوع گفت: با طرف عراقی در حال رایزنی هستیم و تا ساعاتی دیگر مشکل برطرف و کاروانها اجازه خروج خواهند یافت.

وی موضوع را یک مشکل محلی در خانقین عنوان وتصریح کرد: به دلیل حفظ امنیت کاروانها از عبور کاروانها تا رفع مشکل جلوگیری کردیم اما با برطرف شدن مشکل کاروانها به مسیر خود ادامه خواهند داد.

هم اکنون یک کاروان شامل 14اتوبوس در مرز خسروی منتظر اجازه خروج هستند.