به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور قبل از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی هنری پردیسان قم که با حضور ویر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با بیان این که مرکز ثقل جمعیتی و افزایش جمعیت مهاجر استان متوجه منطقه پردیسان است، اظهار داشت: در حال حاضر 60 تا 70 هزار نفر در این منطقه ساکن هستند که با پایان طرح مسکن مهر، 300 هزار نفر در آن مستقر می شوند.



وی با تاکید بر این که نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی، رفاهی، مذهبی و بهداشتی به شدت در منطقه پردیسان احساس می‌شود، یادآور شد: اخیرا اقدامات خوبی در جهت ساخت مراکز فرهنگی، مذهبی، رفاهی، خدماتی و بهداشتی در این منطقه صورت گرفته است.



موسی‌پور اضافه کرد: کلنگ زنی یک مرکز بیمارستانی در منطقه پردیسان و ساخت هشت مسجد از جمله این اقدامات است که ساخت این هشت مسجد تا پایان نیمه اول امسال به اتمام خواهد رسید.



ساخت 12 مدرسه در منطقه پردیسان



وی بیان داشت: همچنین در این منطقه 12مدرسه در حال ساخت است و ساخت چند مدرسه نیز در دستور کار قرار دارد و امروز نیز شاهد آغاز عملیات اجرایی فاز اول نخستین مجتمع فرهنگی هنری در این منطقه هستیم و امیدواریم تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد.



ساخت اردوگاه قرآنی در مجتمع فرهنگی هنری پردیسان



استاندار قم در ادامه از ساخت و راه اندازی اردوگاه قرآنی در مجتمع فرهنگی هنری پردیسان خبر داد و افزود: منطقه پردیسان نیازمند سخت افزارها و زیرساخت های فرهنگی است که ساخت این مجتمع گام خوبی در جهت رفع آنها خواهد بود.

