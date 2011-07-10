سه فرنگی کار ایرانی در انتظار مدال طلا/ مصاف طهماسبی با اخلاقی در دیدار فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ فیلا که از صبح امروز یکشنبه در شهر باکو آذربایجان آغاز شده است سه فرنگی کار کشورمان به دیدار فینال راه یافتند. بر این اساس افشین بیابانگرد، حبیب الله اخلاقی و بابک قربانی در اوزان 66، 84 و 96 کیلوگرم با شکست تمامی حریفان خود راهی دیدار پایانی شدند، طالب نعمت پور به دیدار رده بندی راه یافت، 4 نماینده کشورمان به گروه شانس مجدد راه یافتند وعلی محمدی و داود گیل نیرنگ از دور رقابتها حذف شدند.

بشیرباباجان زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم نیز که برای روبرو نشدن با حریف رژیم اشغالگر قدس مقابل حریف مجارستانی شکست مصلحتی خورد عملا شانس کسب مدال در این رقابتها را از دست داد. پیروزی سامان طهماسبی کشتی گیر ایرانی الاصل تیم آذربایجان مقابل داود اخباری نماینده کشورمان و مصاف وی در دیدار فینال مقابل حبیب الله اخلاقی دارنده مدال برنز جهان که در دیدار نیمه نهایی طالب نعمت پور دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی گوانگجو را شکست داد از نکات جالب توجه این رقابتها بود.

این رقابتها که با حضور 34 کشور دنیا در شهر باکو آذربایجان در حال برگزاری است، امشب با مشخص شدن نفرات برتر به پایان می رسد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران خود را برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک 2012 لندن آماده می‌کند.