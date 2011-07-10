شیراز را نباید با سرپرستی اداره کرد

به گزارش خبرنگارمهر، زین العابدین عرب ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد:مدتی است که نه تنها استان فارس بلکه شهرستان شیراز نیز به وسیله سرپرست اداره می شود که این نوع حرکت به طور یقین در پیشرفت شهر اثر گذار خواهد بود.

وی ادامه داد: درخواست شورای شهر شیراز که هرچه سریعتر استانداری در حد و اندازه های این استان معرفی شود تا روند روبه رشد استان متوقف نشود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه سخنان خود ضمن گلایه از برخورد برخی از اعضای شورای شهر شیراز افزود: برخی از اعضای شورا تفکرات خود را به نوعی خاص القاعمی کنند در حالیکه هر گونه اظهار نظر از جانب اعضای شورای شهر تنها یک نوع نظر شخصی است و به گروه ربطی ندارد.

عرب تصریح کرد: شورا را باید در حد و اندازه ای قرار دهیم که مردم توقع دارند نه اینکه سخنانی در خصوص برخی از مصوبات گفته شود که بنا به دلایلی در کمیسیون مشغول به رسیدگی به آنها هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر و تحولات شهرداری شیراز نیز گفت: شهردار شیراز دست به فعالیتهای ساختاری در شهرداری زده که جای تقدیر دارد و از طرفی با توجه به فعال شدن شهرداران مناطق باید شورای شهر نیز از این روند حرکتی حمایت کند.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: بودجه شهرداری در سال جاری به گونه ای خاص است که باید در بحث تحقق بودجه نیز همکاری لازم صورت گیرد.

در ادامه جلسه پیشنهاد ساخت 9 زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در شیراز ارائه شد که با موافقت اعضای شورا این دستور کار به تصویب رسید و همچنین بازنگری طرح تفصیلی منطقه چهار و منطقه سه شیراز نیز از جانب مشاوران ارائه شد که با اکثریت آرا مورد قبول مواقع شد.