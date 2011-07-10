به گزارش خبرنگار مهر، محمدیفر مدیرعامل شرکت صنعت غذایی خراسان رضوی که صاجب شرکت سرمایهگذاری است، صبح امروز یکشنبه 100 درصد سهام شرکت فرهنگی - ورزشی راهآهن را در بازار فرابورس خریداری کرد. در حالی که گفته می شود محمدی فر شریک اقتصادی حسین هدایتی است، اما مالک باشگاه استیل آذین این موضوع را رد میکند.
بر این اساس به نظر میرسد خریدار باشگاه راهآهن قصد دارد امتیاز این باشگاه را به مشهد منتقل کرده تا این شهر در دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هم سهمیه داشته باشد. البته با توجه به اختلافات موجود در استان خراسان رضوی بر سر مالکیت باشگاه ابومسلم مشهد، شاید این تیم با نام ابومسلم یا سیاه جامگان در این مسابقات شرکت کند.
ضمن اینکه از محمدیفر، محمدرضا عباسی، حسین هدایتی و مهدی خروطی به عنوان اعضای هیئت مدیره این باشگاه مشهدی نام برده شده است. درصورت موافقت علی دایی، سرمربی فصل پیش پرسپولیس هدایت این تیم را برعهده میگیرد. خداداد عزیزی هم اصلیترین فرد برای ریاست سازمان فوتبال این باشگاه است.
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