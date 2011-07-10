مشکلات نباید موجب فراموشی ایثارگران شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر یکشنبه در نشستی صمیمی با جانبازان شاغل در استانداری و فرمانداریها افزود : جانبازی امروز یک افتخار بزرگ است و در سایه انجام وظایف خطیر دوران غیبت می توان رضایت و خشنودی حضرت ولی عصر (عج) را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه امنیت و آسایش ملت مرهون ایثارگری های جانبازان و خون پاک بهترین جوانان این مملکت است که نهال انقلاب را به درختی تنومند مبدل ساخته عنوان کرد: باید این فرهنگ به همه نسل ها و جوامع منتقل شود.

استاندار گلستان، اشتغال ایثارگران، ارتقای تحصیلی و ارتقای جایگاه اداری آنان را از اولویت های استانداری در خدمت به ایثارگران بیان کرد .

قناعت تأکید کرد: مسئولان وظیفه دارند مشکلات خانواده ایثارگران را برطرف کند.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس نرم افزاری شده و برای مجاهدت نیاز به رفتن به شرق و غرب کشور نیست تصریح کرد : برای طی کردن مسیر درست انقلاب اسلامی باید گوش به فرمان و مطیع رهبر باشید تا گمراه نشوید.

استاندار گفت: امام صادق (ع) در توصیف حضرت ابوالفضل (ع) سه نکته محوری را مطرح می نماید و ولایت مداری ، بصیرت و اسقامت را سه ویژگی شاخص قمر بنی هاشم معرفی می کند که همه ما باید آن را در پیش روی خود قرار داده و در این مسیر حرکت کنیم .

در پایان جلسه از جانبازان شاغل در استانداری و فرمانداریها تقدیر و قدردانی شد.