فرهنگ سازی دینی راهکار موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پور ظهر یکشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان بیرجند، با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: ارتقاء دانش جوانان و تقویت باورهای دینی و اعتقادی آنان تاثیر زیادی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد، که باید مورد اهتمام مسئولین و مراکز آموزشی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی امروز در جنگ نظامی قادر به مقابله با ایران نیست، افزود: دشمنان نظام با هدف قرار دادن جوانان از طریق تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به دنبال اهداف شوم خود هستند.

حسین پور با اشاره به اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری زیادی در راستای براندازی این انقلاب انجام داده اند، اظهار داشت: راه اندازی انواع شبکه های ماهواره ای فارسی زبان از جمله این اقدامات است.

وی ابتلا جوانان به اعتیاد را از دیگر راهکاری مقابله دشمنان با کشور دانست و عنوان کرد: در این زمینه تقویت و پشتیبانی لابراتوارهای مواد مخدر در حاشیه مرزها برای به دام انداختن جوانان به این آسیب اجتماعی از دیگر اقدامات دشمنان است.

حسین پور با اشاره به اینکه نیاز روز جوانان باید در برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در دستور کار قرار گیرد، افزود: برگزاری برنامه های شاد و نشاط آور که علاوه بر ثاتیرگذاری موجب تخلیه هیجانی جوانان شود باید در برنامه ریزی ها قرار گیرد.

وی بر ارتقاء دانش جوانان و خانواده ها از انواع آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی تاکید کرد و گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش ها و برنامه های مختلف در راستای آشنایی جوانان با این معضل اجتماعی تاثیرگذاری بسزایی در پیشگیری از ابتلاء دارد.

حسین پور اعتیاد بانوان را از مخرب ترین معضلات اجتماعی در جامعه عنوان کرد و بیان داشت: با وجود ابتلاء درصدی کمی از بانوان به اعتیاد، اما این معضل اجتماعی نیازمند تدابیر ویژه ای در زمینه پیشگیری است چرا که اعتیاد بانوان خود منجر به آسیب های اجتماعی شدیدتر در جامعه می شود.

وی در خصوص اعتیاد به مواد در گروه هاید مختلف جامعه، تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی باید از لحاظ وضعیت ابتلاء به مواد مخدر بررسی و شناسایی شوند.

معاون سیاسی فرماندار بیرجند همچنین کودکان صیغه ای را از دیگر معضلات اجتماعی کشور دانست و یادآور شد: این معضل نیز یکی از آسیب های اجتماعی مهم در جامعه بوده و این کودکان تا آخر عمر موفق به دریافت شناسنامه و هویت اجتماعی نمی شوند که در این راستا نیز باید تدابیر لازم اندیشیده شود.