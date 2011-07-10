کاروانهای راهیان نور غرب از استان مرکزی به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سید عطاء الله میرکمالی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان اراک گفت: اعزام کارونهای راهیان نور غرب با هدف آشنایی اقشار مختلف مردمی با مناطق جنگی غرب کشور و تجدید بیعت با شهدای مظلوم این مناطق صورت می گیرد.

وی افزود: در مرحله اول اعزام کاروانهای راهیان غرب کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان اراک به همراه خانواده هایشان به این مناطق اعزام می شوند.

میرکمالی با بیان اینکه اعزام کاروانها در دو نوبت قبل و بعد از ماه مبارک رمضان تا پایان تابستان امسال صورت می گیرد، گفت: کاروانهای اعزامی به مناطق جنگی غرب، از کرمانشاه، کردستان، مریوان و بانه و کارونهای اعزامی به مناطق جنگی شمال غرب از مهاباد، سردشت، بانه و مریوان بازدید خواهند کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با بهره گیری از توان نیروهای بسیجی بستر لازم در راستای صرفه جویی اقتصادی پروژه ها و تسریع در اجرای آنها را فراهم کنند.