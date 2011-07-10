مازندران میزبان نشست روسای نظام صنفی رایانه ای کشور شد

عباس رمدانی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیست و هفتمین نشست شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور صبح دوشنبه (فردا) با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه نظام صنفی رایانه ای کشور در هتل بادله ساری برگزار می شود.

وی افزود: در این نشست روسای نظام، اعضای هیئت رئیسه، دبیرکل و بازرسان نظام صنفی رایانه ای کشور حضور دارند.

عضو هیئت رئیسه نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه در این نشست یکروزه استاندار مازندران، معاون پشتیبانی استانداری و مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری حضور دارند، تصریح کرد: گزارش اقدامات صورت گرفته نظام در سالگرد نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست ارائه می شود.

رمدانی بیان داشت: در بیست و هفتمین نشست هیئت رئیسه نظام صنفی رایانه ای کشور در ساری، نظام نامه مالی اداری سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تصویب می شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران افزود: در این نشست یکروزه کمیته تخصصی نظام، قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه فاوا بررسی و عملکرد کمیسیون های تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مورد تحلیل قرار می گیرد.

رمدانی با اشاره به انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی اینترنت، نرم افزار و سخت افزار در این همایش اظهار داشت: نظام صنفی رایانه ای کشور دارای هفت هزار عضو فعال در دو شاخه شرکتی و فروشگاهی است.

وی با بیان اینکه نظام صنفی رایانه ای مازندران از سازمانهای پیشرو در تاسیس نظام در استانها بوده است افزود: 500 عضو شرکتی و فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای مازندران عضویت دارند.

رمدانی در پایان گفت: در این همایش بزرگترین شرکت مادر تخصصی فناوری اطلاعات معرفی می شود.