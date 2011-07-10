نمایشگاه "نون" در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مشترک نشانه نوشته‌ها با عنوان نون ادر نگارخانه مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری زنجان گشایش یافت.

در این نمایشگاه، دست‌چینی از نشانه‌‌نوشته فارسی 10 سال اخیر به عنوان نمونه‌هایی برای رویکرد نوی طراحی نشانه‌نوشته فارسی گردآوری شده است. این نمایشگاه با موضوع منتخب نشانه نوشته‌های معاصر ایران در قالب 40 اثر به معرفی آثار هنرمندان از سراسر کشور می‌پردازد.

هنرمندانی که در این نمایشگاه به ارائه آثار پرداخته‌اند را مجتبی ادیبی، سعید اسکندری، رضا باباجانی، پیمان پورحسین، سروش حسن‌زاده، محمد خداشناس، ایمان راد، مهران زمانی، رضا عابدینی، وحید عرفانیان، علی فخیمی، آریا کسائی، بابک گلشاهی، مرتضی محلاتی، ساعد مشکی، هادی نصیری و نقی واسعی تشکیل می‌دهند.

این نمایشگاه حاصل تلاش هنرمندان مذکور طی 5 سال گذشته است که توسط هیئت سه نفره انتخاب شده‌ و به مدت 6 روز مورد بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه از روز یکشنبه تا 23 تیرماه از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 20 آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.