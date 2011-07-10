اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای مرمت بازار تبریز

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرمت‌های اضطراری شامل موارد پیش بینی نشده و خارج از برنامه می شود .

دبیر ستاد ثبت جهانی بازار تبریز یادآور شد: مسجد جامع از بناهای با اهمیت بازار تاریخی تبریز به شمار می‌آید که هر ساله فعالیت‌های مرمتی مختلفی در آن انجام می‌شود و هم اکنون نیز عملیات تعویض در و پنجره های داخلی مسجد جامع بازار تاریخی تبریز در حال اجرا است .

محمدی به مرمت و احیای محراب مسجد جامع طی یک پروژه مرمتی اشاره کرد و گفت: در ورودی مسجد که بر اثر گذشت زمان دچار آسیب هایی شده بود، چند سال پیش تعویض شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: همچنین ‌سال گذشته در و پنجره‌های خارجی مسجد جامع نیز مورد مرمت قرار گرفتند و سال جاری نیز به منظور حفاظت از آن‌ها اقداماتی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به وجود 160عنصر چون سرا، مسجد، دالان، بازارچه، کاروانسرا، حمام، بقعه و مدرسه در این بازار و همچنین با تاکید بر ضرورت انجام مرمت های لازم برای این اثر ارزشمند جهانی گفت: به طور حتم در طول یکسال نیاز به مرمت اضطراری در بخشی از بازار به وجود می‌آید.