  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای مرمت بازار تبریز

اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای مرمت بازار تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از پیش‌بینی اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریالی برای مرمت های اضطراری بازار تبریز خبر داد.

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرمت‌های اضطراری شامل موارد پیش بینی نشده و خارج از برنامه می شود.

دبیر ستاد ثبت جهانی بازار تبریز یادآور شد: مسجد جامع از بناهای با اهمیت بازار تاریخی تبریز به شمار می‌آید که هر ساله فعالیت‌های مرمتی مختلفی در آن انجام می‌شود و هم اکنون نیز عملیات تعویض در و پنجره های داخلی مسجد جامع بازار تاریخی تبریز در حال اجرا است.

محمدی به مرمت و احیای محراب مسجد جامع طی یک پروژه مرمتی اشاره کرد و گفت: در ورودی مسجد که بر اثر گذشت زمان دچار آسیب هایی شده بود، چند سال پیش تعویض شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: همچنین ‌سال گذشته در و پنجره‌های خارجی مسجد جامع نیز مورد مرمت قرار گرفتند و سال جاری نیز به منظور حفاظت از آن‌ها اقداماتی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به وجود 160عنصر چون سرا، مسجد، دالان، بازارچه، کاروانسرا، حمام، بقعه و مدرسه در این بازار و همچنین با تاکید بر ضرورت انجام مرمت های لازم برای این اثر ارزشمند جهانی گفت: به طور حتم در طول یکسال نیاز به مرمت اضطراری در بخشی از بازار به وجود می‌آید.

تراب محمدی یادآور شد: ‌در سال گذشته نیز تمام اعتبار ی که در این بخش پیش‌بینی شده بود به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته است.

کد مطلب 1356012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه