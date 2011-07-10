عصر شعر" آئینه خانه باران" در شهرکرد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نشستهای شعر تخصصی که از سوی حوزه هنری برگزارمی شود به همفکری و هم اندیشی هرچه بیشتر شاعران استان و خلق آثار بدیع و فاخر کمک فراوانی می کند.

سید مهران حسینی هدف از برگزاری نشستهای شعر حوزه هنری همفکری بیشتر شاعران با یکدیگر و آشنایی هرچه بیشتر هنرمندان جوان با شعر فاخراست.

‏نشست شعر آئینه خانه باران با حضور جمع کثیری از شاعران ادیبان و نویسندگان برتر استانی و جوانان 22 تیر ماه ساعت 17 درنگاخانه سوره حوزه هنری چهار محال و بختیاری برگزار می شود.