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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

عصر شعر" آئینه خانه باران" در شهرکرد برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: عصر شعر آیینه خانه باران به مناسبت اعیاد شعبانیه 22 تیرماه در نگاخانه سوره حوزه هنری چهار محال و بختیاری برگزار می شود. ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نشستهای شعر تخصصی که از سوی حوزه هنری برگزارمی شود  به همفکری و هم اندیشی هرچه بیشتر شاعران استان و خلق آثار بدیع و فاخر کمک فراوانی می کند.

سید مهران حسینی هدف از برگزاری نشستهای شعر حوزه هنری همفکری بیشتر شاعران با یکدیگر و آشنایی هرچه بیشتر هنرمندان جوان با شعر فاخراست.

‏نشست شعر آئینه خانه باران با حضور جمع کثیری از شاعران ادیبان و نویسندگان برتر استانی و جوانان 22 تیر ماه ساعت 17 درنگاخانه سوره حوزه هنری چهار محال و بختیاری  برگزار می شود.

کد مطلب 1356013

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