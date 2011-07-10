علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور از امروز با شرکت ۹ تیم حاضر در گروه دوم مرحله مقدماتی در شهرستان لار برگزار می‌شود و طی آن ارم‌ کیش قم در گام نخست برابر میزبان رقابت‌ها صف آرایی خواهد کرد.

جدال ارم کیش قم با میزبان در نخستین مسابقه



وی تصریح کرد: حریفان سرسختی در گروه دوم مرحله مقدماتی با ارم‌کیش قم هم‌گروه هستند که یکی از آن‌ها لار جوان میزبان مسابقات است که در روز نخست باید با این تیم بازی کنیم و از همین آغاز راه به فکر کسب تمام امتیازات بازی‌های این مرحله باشیم.

در تمام بازی‌ها بهانه‌ای برای از دست دادن امتیاز نداریم



سرمربی تیم فوتسال ارم‌کیش قم با بیان اینکه با نمایش خوب بازیکنان با انگیزه و آینده‌دار خود به کسب سه امتیاز تمام بازی‌های دور برگشت هستیم، تاکید کرد: بعد از دور رفت بازی‌ها که اردیبهشت ماه بود، سخت و فشرده تمرین کرده‌ایم تا در مرحله برگشت بهانه‌ای برای از دست دادن امتیاز نداشته باشیم.

تلاش ارم کیش قم برای صعود به مرحله نیمه نهایی



وی افزود: خوب می‌دانم که دیدار برابر تیم لار جوان میزبان رقابت‌ها در حضور تماشاگران پرتعداد این تیم کار سختی است اما فوتسالیست‌های جوان ارم‌کیش قم قطعا در این دیدار بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش خواهند گذاشت تا در ‌‌نهایت بتوانیم با کسب نتیجه پیروزی و سه امتیاز در این دیدار، آغاز خوبی در بازی‌های دور برگشت و تلاش برای صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ داشته باشیم.



وی عنوان کرد: با تاکتیک‌هایی که در نظر داریم، به شیوه‌ای بازی می‌کنیم که با استفاده از توان تکنیکی و کارهای تاکتیکی و گروهی مرور شده در تمرینات، در این دیدار از ابتدا کاملا بر جریان بازی مسلط بوده و اجازه ندهیم میزبان به دروازه ما نزدیک شود.

سرمربی تیم فوتسال امید ارم کیش قم اضافه کرد: با توجه به اینکه در دور رفت مسابقات که در اردیبهشت ماه در اهواز برگزار شد، با این تیم بازی کرده‌ایم، به خوب نسبت به شیوه بازی و خصوصیات انفرادی و تکنیکی بازیکنان حریف شناخت دارم.

پیروزی ارم کیش قم در بازی رفت با ۱۵ گل



وی عنوان کرد: در مرحله رفت، دیدار دوم خود را برابر تیم فوتسال لار جوان برگزار کردیم که در آن مسابقه بعد از تساوی در مسابقه نخست برابر راه آهن اهواز انگیزه زیادی برای کسب سه امتیاز داشتیم و حریف را با ۱۵ گل در هم کوبیدیم.



شریفی عنوان داشت: در مسابقه برگشت نیز با همین انگیزه وارد میدان خواهیم شد تا چیزی شبیه به نتیجه بازی رفت، بتوانیم میدان را با پیروزی ترک کرده و در جدال با تیم‌های مدعی همچون ماهان اصفهان و ملی و حفاری ایران، به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

مصدومیت بازیکن کلیدی ارم کیش قم



وی در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتسال امید ارم‌کیش قم عنوان کرد: در حال حاضر علی اصغر احمدی یکی از بهترین بازیکنان ما به دلیل مصدومیت قادر شرایط خوبی ندارد و در بازی نخست هنوز مشخص نیست که بازی خواهد کرد یا باید از نفر جایگزین استفاده کنیم اما در مجموع شرایط بسیار خوب و بازیکنان آماده‌ای داریم که هر کدام توانایی‌های انفرادی بالایی دارند که در مواقع حساس به کار ما می‌آید.

حضور ۹ تیم مدعی در گروه دوم و تلاش برای صعود به نیمه نهایی



گفتنی است: تیم فوتسال امید ارم‌کیش قم در این گروه با تیم‌های منتظران مهدی کرمان، بنیاد مسکن هرمزگان، راه‌آهن اهواز، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، ملی حفاری ایران، شن‌سای لرستان، مس کرمان و لار جوان لارستان هم‌گروه است و در پایان دو تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد.