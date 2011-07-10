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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

مهدیون خبر داد:

کمیته راهبردی مهاجرت به نسخه‌ شش آدرسهای اینترنتی تشکیل شد

کمیته راهبردی مهاجرت به نسخه‌ شش آدرسهای اینترنتی تشکیل شد

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تشکیل کمیته راهبردی مهاجرت به نسخه شش آدرس های عددی اینترنتی - IPv6 - خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون تدوین سند راهبردی گذر به IPv6 در کشور، نقشه راه، ماتریس مسئولیت‌ها و برنامه‌ها را از جمله اهداف تشکیل این کمیته در سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: براین اساس و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی یک سال آینده سند راهبردی گذر بهIPv6  تدوین و ابلاغ خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: پیش از این و از مهرماه سال 89، گروه ضربت مهاجرت به پروتکل اینترنت نسخه شش متشکل از تمامی کارشناسان، مسئولان از بخش‌های دولتی و خصوصی و دانشگاهی تشکیل شده بود.
 
وی با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته از سوی این گروه گفت: مطالعه، بررسی و انجام عملی سناریوهای گذر در سطح آزمایشگاه، بررسی استانداردهای IPv6 برای خرید تجهیزات، هماهنگی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای پیاده‌سازی مکانیزم گذر و نیز مذاکره با دانشگاه‌ها برای انجام عملیات گذر در شبکه‌های علمی کشور از جمله اقداماتی است که تاکنون از سوی گروه ضربت اجرایی شده است.
 
به گزارش مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ارتقای دانش و اطلاع رسانی در زمینه نسخه 6 آدرس های عددی اینترنتی و ضرورت گذر به آن فردا دوشنبه بیستم تیرماه سمیناری تخصصی با عنوان " گذر به IPv6 در ایران" برگزار می کند. 
کد مطلب 1356021

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