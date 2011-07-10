کمیته راهبردی مهاجرت به نسخه‌ شش آدرسهای اینترنتی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون تدوین سند راهبردی گذر به IPv6 در کشور، نقشه راه، ماتریس مسئولیت‌ها و برنامه‌ها را از جمله اهداف تشکیل این کمیته در سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: براین اساس و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی یک سال آینده سند راهبردی گذر بهIPv6 تدوین و ابلاغ خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: پیش از این و از مهرماه سال 89، گروه ضربت مهاجرت به پروتکل اینترنت نسخه شش متشکل از تمامی کارشناسان، مسئولان از بخش‌های دولتی و خصوصی و دانشگاهی تشکیل شده بود.

وی با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته از سوی این گروه گفت: مطالعه، بررسی و انجام عملی سناریوهای گذر در سطح آزمایشگاه، بررسی استانداردهای IPv6 برای خرید تجهیزات، هماهنگی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای پیاده‌سازی مکانیزم گذر و نیز مذاکره با دانشگاه‌ها برای انجام عملیات گذر در شبکه‌های علمی کشور از جمله اقداماتی است که تاکنون از سوی گروه ضربت اجرایی شده است.