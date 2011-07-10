فضای وفاق و همدلی در شیراز توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان ظهر یکشنبه با حضور در صحن علنی شورای شهر شیراز گفت:آ نچه دغدغه تمامی مسئولان شهرستان است و به عنوان یک شاخص به آن نگاه می شود گره گشایی از کار مردم است که در این راستا باید با یکدیگر اتحاد داشت.

وی ادامه داد: حکم، سمت و پست هیچ مشکلی را از کسی برطرف نمی کند و یا اینکه با داشتن حکم نمی توان سرعت پیشرفت شهر را افزایش داد در حالیکه با ایجاد فضای دوستی و همکاری می توانیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.

سرپرست فرمانداری شیراز شورای شهر شیراز باید به دنبال مسائل بزرگ و کلیدی شهر باشد، تاکید کرد: این شهر دارای جایگاه بالایی در کشور است که در این راستا باید برای توسعه و پیشرفت این شهر شورا نیز به مسائل بزرگ، جریان ساز و تحول آفرین در حوزه اجتماع توجه داشته باشد.

بذرافشان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هیچکس در تصویب مصوبات شورا کارشکنی نمی کند، تصریح کرد: بنای حرکتی فرمانداری شیراز بر تعامل و همدلی است که در این خصوص به طور یقین هیچگونه کارشکنی در مصوبات شورا صورت نمی گیرد و در مواقعی که با مصوبه ای مخالفت می شود تنها اجرای قانون مطرح است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شورا باید در بحث جذب سرمایه گذاری در شیراز مشارکت داشته باشد، افزود: شورای شهر شیراز باید در بخش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مشارکت مفید داشته باشد زیرا شیراز به دلیل داشتن اقلیمی مناسب و پتانسیلی بالا همیشه مورد توجه بخش خصوصی و سرمایه گذاری قرار داشته است.

سرپرست فرمانداری شیراز اظهار کرد: در بخش ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری باید به گونه ای حرکت کنیم که این شهر به عنوان پایلوت ونمونه در کشور معرفی شود و این گفتمان امروز محقق نمی شود مگر اینکه شاهد افزایش همدلی و همکاری میان تمامی بخش های شهرستان و کلان شهر شیراز باشیم.

فرمانداری جواب نامه عضو شورا را شفاف می دهد

بذر افشان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اعتراض یکی از اعضای شورای شهر نسبت به تاخیر در پاسخ نامه از جانب فرمانداری شیراز گفت: به این نامه رسیدگی شد و برای انجام مراحل قانونی به دایره حقوقی واگذار شد که به زودی نتیجه این تحقیقات به طور کامل، شفاف و قانونی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: آنچه که به عنوان الگوی حرکتی در فرمانداری شیراز مد نظر قرار داده شده توجه و عمل به قوانین است که در این میان به تمامی اعتراضات به طور کامل توجه و اقدامات قانونی انجام می شود.