10 تصویر؛ از تصادف هولناک قذافی تا نفت خوشمزه سودان!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، تبعات تقسیم سودان و تشکیل سودان جنوبی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ تصادف هولناک قذافی

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به آخرین روزهای قذافی در لیبی توجه دارد که در پی پیشروی انقلابیون در آستانه سقوط قرار گرفته است.

بهار اسرائیلی؛ رویش شهرکهای جدید!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشاره دارد. بر این اساس، نتانیاهو این شهرکها را به بهای خون فلسطینیان می سازد.

راه طولانی انقلاب

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به مسیر طولانی انقلابیون در کشورهای عربی برای رسیدن به اهداف مورد نظرشان اشاره دارد.

نفت خوشمزه سودان

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به تبعات تقسیم سودان اشاره دارد. بر این اساس، آمریکا و رژیم صهیونیستی با توجه به منابع سرشار نفتی جنوب سودان در پی بهره برداری از این منابع پس از تشکیل این کشور هستند.

جدایی خطرناک

روزنامه الشرق الاوسط نیز امروز تبعات تقسیم سودان را بسیار بزرگ و خطرناک دانسته است.

تقسیم سودان و مصالح تقسیم ناپذیر

روزنامه عکاظ امروز به تقسیم سودان به دو کشور جنوبی و شمالی اشاره دارد. بر این اساس، این تقسیم در آینده با توجه به منافع مشترک دو کشور به ویژه در برخی مناطق نفت خیز با چالشهای متعددی روبرو خواهد شد.

دولت مثلا الکترونیک!

روزنامه الشرق قطر امروز به وعده دروغین مقامات در زمینه ایجاد دولت الکترونیک اشاره دارد. بر این اساس، در حالی که مردم منتظر هستند که مراحل کار خود را انجام دهند، مامور دولتی در حال بازی با رایانه است!

آخرین نشان دیکتاتور؛ کشتار مردم!

روزنامه العرب الیوم اردن به کشتار شدید مردم جهان عرب به وسیله دیکتاتورها اشاره دارد. بر این اساس، دیکتاتورهای عرب با کشتار مردم نشان ننگی را بر سینه خود زده اند که هرگز فراموش نمی شود.

ماجراجویی های سفیر آمریکا

روزنامه الوطن قطر امروز به سفر مداخله جویانه سفیر آمریکا به برخی شهرهای سوریه اشاره دارد که با هدف تحریک معترضان به ادامه تحرکات و جلوگیری از انجام گفتگو میان آنها و نظام بشار اسد انجام شده است.

مانع کوچک کاروان آزادی در راه غزه؛ بدون شرح

الرایه قطر