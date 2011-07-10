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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

در سال جاری صورت می گیرد:

راه اندازی مدرسه پیش حوزوی و حوزه علمیه خواهران در شهرک صنعتی اراک

راه اندازی مدرسه پیش حوزوی و حوزه علمیه خواهران در شهرک صنعتی اراک

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی وامام جمعه اراک از راه اندازی مدسه پیش حوزوی و حوزه علمیه خواهران در شهرک صنعتی اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در کلاس درس احکام زندگی بانوان شاغل استان مرکزی گفت: ساختمان این مرکز هم اکنون مراحل پایانی مرمت و بازسازی خود را پشت سر می گذارد و با راه ندازی آن در سال جاری بستر لازم برای پذیرش 60 طلبه خواهر خواهد شد.

وی ادامه داد: راه اندازی مراکز پیش حوزوی و حوزوی با توجه به تربیت افرادی که در آینده نقش هدایتگری جامعه را در حوزه دین و معرفت عهده دار می شوند نقش مؤثری در تضمین آینده دینی کشور دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مراکز حوزه علمیه مکانی مناسب برای تربیت معنوی و علمی  و بلوغ فکری افراد است.

وی در بخش دیگر سخنان خود بگرامیداشت ایام شعبانیه و سالروز میلاد با سعادت حضرت حجت (ع) گفت: زمینه سازی برای تحقق عدالت  و ترویج فرهنگ مهدویت رسالت سنگینی است که امروز بر عهده جامعه قرار دارد.

کد مطلب 1356026

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