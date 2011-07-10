همه مسئولان اجرایی باید در انتخابات بی طرف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در نشست معاونین فرماندار و بخشداران استان زنجان افزود: حفظ انسجام و اتحاد در بین دوستداران انقلاب و نظام و جلوگیری از ایجاد تفرقه، مستندسازی تخلفات انتخاباتی و جلوگیری از مصادره عملکرد دولت و یا تخریب عملکرد توسط برخی افراد را تاکید کرد و از مسئولان خواست تا با درایت و هوشمندی این موارد را مراقبت کنند.

وی با بیان اینکه تشکیل این جلسه با چنین ترکیبی ابتکاری و با هدف توجیه مسائل عمومی انتخابات است در خصوص اهمیت انتخابات پیش روی کشور اظهار داشت: موضوعات سیاسی داخل کشور و مسائل اقتصادی و آنچه که در سالهای اخیر بر کشور گذشته بر موضوعات مختلف داخل کشور اثر گذارند.

رئوفی نژاد ادامه داد: هر زمان که ندای مخالفتی، موضع گیری بر خلاف منافع نظام و انقلاب و مردم توسط فردی و یا جریانی از داخل کشور بلند شده، پاسخش هم از محیط بیرون داده شده و عکس این حالت هیچ گاه اتفاق نیفتاده است.

استاندار زنجان انتخابات را رخدادی بنیادین، اساسی و سرنوشت ساز برای مردم و انقلاب عنوان کرد و افزود: اگرچه در هر انتخاباتی باید دقت و ظرافت اعمال شود اما در انتخابات مجلس نهم این حساسیت ها دو چندان شده است.

وی ادامه داد: یکی از شاخص های مورد توجه استکبار در بحث انتخابات مجلس نهم، گرم نگه داشتن فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری است.

دکتر رئوفی نژاد در ادامه با بیان این مطلب که هر حرکت مثبت و امیدوارکننده ای در نظام جمهوری اسلامی منحصر به نظام نیست گفت: خیزش و جهش کشورهای مسلمان به تاثی از انقلاب اسلامی عاملی است که استکبار را به شدت نگران کرد.

وی افزود: رهبر معظم مکرر تاکید داشتند که استکبار در تلاش است ارتباط معنوی و الگوگیری جهش ها و خیزش های کشورهای مسلمان از انقلاب اسلامی را کتمان کند.

وی تصریح کرد: اتفاقات کشورهای منطقه حساسیت و مراقبت و صیانت انتخابات اخیر را دوچندان کرده زیرا نگاه این کشورها به انقلاب اسلامی است و کمترین خدشه در این الگو بیشترین تاثیر روحی را بر این کشورها و خیزش آنها خواهد داشت که بر این اساس صهیونست ها و آمریکایی ها با صرف هزینه های کلان برای رسیدن به این هدف بر روی انتخابات آتی مجلس هدفگذاری کرد.

رئوفی نژاد در ادامه با اشاره به نمایان شدن چهره نفاق جریانها و احزاب بعد از انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری افراد و جریانها در پیشگاه مردم و بصورت علنی امتحان پس داده و به تعبیر مقام معظم رهبری عده ای از خواص در این امتحان بزرگ رفوزه شدند.

وی ادامه داد: هدفگذاری افرادی که در این امتحان بزرگ مردود شدند سوء استفاده از این فرصتها و غبارآلود کردن فضا و ایجاد فضای کذب و دروغ برای ورود به این عرصه است و اگر دیروز در براندازی نظام و مقابله با ولایت و به بهانه انتخابات همه ظرفیتهای داخل و خارج را میدان آوردند امروز بهترین فرصت را انتخابات مجلس می دانند و همه ظرفیتهای داخل و خارج را به بکار خواهند بست.

رئوفی نژاد عملکرد و موضع خواص و افراد در فتنه سبز بعد از انتخابات را شاخصی تعیین کننده برای میزان شایستگی افراد جهت ورود به مجلس دانست و تاکید کرد: عده ای در جریانات پس از انتخابات سکوت کردند و عده ای علنا به دفاع از فتنه پرداخته و عده ای نیز در دفاع از ارزشهای امام و شهدا و انقلاب ایستادگی کردند که این گروه از افراد به یک اندازه نمی توانند در میدان حضور یابند.

استاندار زنجان ادامه داد: افراد و برخی جریانهای سیاسی به علت خیانت ها و عملکرد بدشان نمی توانند به صورت شفاف به عرصه انتخابات وارد شوند لذا با برنامه ریزی هدفمند اقدام به غبار آلود کردن فضای کشور می کنند تا با سوء استفاده از فرصت فراهم شده در انتخابات مجلس نهم بار دیگر حضور خود در عرصه کشور را احیاء نمایند.

رئوفی نژاد همچنین به بیان وظایف بخشهای مختلف جامعه پرداخت و گفت: مجموعه دستگاههای اجرایی در چهار چوب تعریف شده و طبق ضوابط قانونی در حوزه انتخابات وظایفی دارند که مهمترین آنها صیانت از آراء مردمی است.

وی افزود: ضلع دیگر این رخداد سیاسی مردم هستند که مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح جز اصلی ترین وظایف آنها است که باید با درایت و هوشمندی این وظیفه را انجام دهند.

رئوفی نژاد وظایفی را نیز متوجه کاندیدها دانست و گفت: کاندیداها نیز شاخص هایی دارند که صیانت و امانت در این موضوع را باید لحاظ نمایند.

وی تاکید کرد: همه ما در هر پست و مقامی که باشیم بعنوان شهروند وظیفه خطیری داریم که آن شفاف سازی فضای انتخابات و تبیین و ارائه تحلیل صحیح از شاخص های کاندیدای اصلح است.

رئوفی نژاد بر تبلیغ و تبیین شاخص های اصلح و ارزشی و تحلیل شاخص های ضد ارزشی در بین مردم را تاکید کرد و تصریح داشت: اولین شاخص در انتخاب کاندیدای اصلح، ولایت پذیری بی چون و چرا است و در کنار این شاخص توجه به عقبه سیاسی و موضع کاندیداها و میزان صداقت در معرفی خود به مردم و هدف ورود این افراد به عرصه مجلس، سوابق افراد در صحنه ها و عرصه های مختلف کشور، دین داری و فضای معنوی کاندیداها نیز به عنوان شاخص های دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان افزود: کاندیداها نباید هدفی جز خدمت به مردم را داشته باشند و نباید وامدار جریانهای سیاسی باشند.