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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

دومین مدال نقره دو ومیدانی قهرمانی آسیا بر گردن سجاد مرادی

دومین مدال نقره دو ومیدانی قهرمانی آسیا بر گردن سجاد مرادی

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سجاد مرادی دونده استان چهار محال و بختیاری به مدال نقره دوی 800 متر در نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه‌ فینال دوی 800 متر در ورزشگاه اصلی شهر کوبه برگزار شد که در پایان سجاد مرادی قهرمان بازی‌های آسیایی گوانگ‌ ژو با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 36 صدم ثانیه پس از دونده کویتی از خط پایان گذشت و به مدال نقره این رقابتها دست یافت.

در این رقابت‌ محمد العزمی از کشور کویت که در یک هزار و 500 متر برمرادی پیشی گرفته بود، این بار نیز با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 14 صدم ثانیه زودتر از مرادی از خط پایان گذشت و دومین مدال طلا را در این رقابت‌ها به دست آورد.

پیش از این سجاد مرادی دونده استان چهارمحال و بختیاری و کاپیتان تیم ملی دوومیدانی ایران در ماده یک هزار و 500 متر در همین دوره از مسابقات مدال نقره را از آن خود کرده بود.

کد مطلب 1356028

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