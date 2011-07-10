1600 نفر در مسابقات اذان مازندران شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف اله سهرابی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات که در نیمه اول تیرماه در 16 بقعه شاخص استان توسط ادارات اوقاف و امور خیریه شهرهای استان برگزار شد، بیش از هزار و600 نفر در این مسابقات شرکت کردند.

وی، حضور جوانان و نوجواناندر این دوره از مسابقات را بسیار چشمگیر و غیرقابل مقایسه با سالهای گذشته دانست.

سهرابی ادامه داد: این مسابقات ویژه برادران بوده و در دو مقطع شکوفه ها (زیر16 سال) و بزرگسالان (بالای 16 سال) به رقابت پرداختند که نفرات برتر این مقاطع در مسابقات استانی شرکت می کنند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات استانی اذان در تاریخ 22 تیرماه در محمودآباد گفت: مسابقات مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم، اذان و ابتها، با قوت و قدرت بیشتری نسبت به سالهای گذشته در محمودآباد برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را انس جوانان و نوجوانان با معارف ناب الهی و کلام بی مثال خداوند متعال و ایجاد رقابت سالم در بین جوانان و نوجوانان و شناسایی و پرورش و تربیت نخبگان قرآنی و مذهبی است.