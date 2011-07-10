فعالیتهای مهدوی عالمانه باشد/ حمایت از آثار فاخر حوزه مهدویت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار ششمین جشنواره ملی فرهنگی هنری طلیعه ظهور که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: اینکه محوریت جشنواره فرهنگی هنری مهدویت در قم است به خاطر وجود پشتوانه غنی معارف دینی در حوزه علمیه قم است.



وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید، کارشناسان، مؤلفان و فارغ‌التحصیلان تخصصی مهدویت بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند که کارها و آثاری که در زمینه مهدویت تولید و منتشر می‌شود باید عالمانه باشد.



حسینی گفت: اگر قرار است کارها متقن و عالمانه باشد باید از پشتوانه غنی برخوردار باشد و بدون تردید حوزه علمیه قم می‌تواند این قبیل کارها را هدایت کند که دور از آسیب‌های احتمالی باشد.



ایجاد فرقه‌های انحرافی برای تحریف مهدویت



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاش‌های دشمنان در طول تاریخ برای ضربه‌زدن به فرهنگ مهدویت اظهار داشت: بحث مهدویت در طول تاریخ مورد توجه بوده و عده‌ای درصد بودند که این فرهنگ را نفی کنند ولی تلاش آنها نتیجه‌ای نداشت، به خاطر اینکه مهدویت منحصر به مکتب اهل بیت(ع) نیست و همه ادیان الهی به ظهور منجی اعتقاد دارند.



وی در همین زمینه ادامه داد: دشمنان وقتی از نفی فرهنگ مهدویت ناتوان ماندند در صدد تحریف این فرهنگ برآمدند و در این راستا اقدام به ایجاد فرقه‌های انحرافی در کشورهای مختلف کردند.



حسینی بیان داشت: فعالیت دشمنان برای ایجاد و حمایت از فرقه‌های وارداتی و باطل بیشتر در زمینه مهدویت و انتظار انجام می‌شود، چون بحث‌های مربوط به آینده و انتظار پرجاذبه است و انسان‌ها به آینده و سرنوشت خود علاقه‌مند هستند.



وی حمایت از تولید فیلم‌های هالیوود و بازی‌های رایانه‌ای را از دیگر حربه‌های دشمنان برای مقابله با فرهنگ مهدویت برشمرد و تاکید کرد: آنها با تولید این محصولات درصدد هستند فکر کودکان را در مسیر اهداف شوم خود جهت‌دهی کنند.



شکل‌گیری صهیونیسم مسیحی گامی در راستای مقابله با مهدویت



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل‌گیری صهیونیسم مسیحی را گام دیگری در راستای مقابله با فرهنگ مهدویت و انتظار عنوان کرد و با اشاره به تحلیلی از عوامل پیشرفت انقلاب اسلامی در جلسات سیاست‌گذاران غربی، یادآور شد: آنها در این جلسات به این نتیجه رسیدند که مردم ایران با تکیه بر نهضت سرخ حسینی در انقلاب اسلامی پیروز شدند و با تکیه بر تفکر مهدویت از این انقلاب صیانت می‌کنند، بنابراین از همه ابزارها و امکانات موجود خود برای مقابله با این دو جریان استفاده می‌کنند.



حسینی گفت: هر چند که تلاش‌های دشمنان بیهوده است اما ما باید با پشتوانه غنی فرهنگی وارد کار شویم و از همه ابزارهای فرهنگی و هنری برای ترویج فرهنگ مهدویت استفاده کنیم تا جذابیت‌های فرهنگ مهدوی برای جوانان ما تبیین شود و جوانان از گرایش به مکاتب انحرافی پرهیز کنند.



وی به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت‌ها و آثار فاخر در حوزه مهدویت اشاره کرد و افزود: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بناست از جشنواره‌ها و مناسبت‌های مرتبط با حوزه مهدویت بهترین استفاده را برای تبیین آموزه‌های اهل بیت(ع) ببریم و سعی کردیم فراتر از یک مراسم عادی، از قدرت ابزارهای فرهنگی و هنری به بهترین نحو استفاده کنیم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: باید از پشتوانه غنی فرهنگی و هنری استفاده کنیم و مطالب جذاب و مفید را به نسل جوان در داخل و خارج از کشور ارائه دهیم.



حسینی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی هنری طلیعه ظهور تشکر کرد و بیان داشت: در حوزه مهدویت باید کارهای نو، بدیع و جذاب را با محتوای بهتر به آحاد مردم به ویژه نسل جوان ارائه دهیم.

