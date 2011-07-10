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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

مهدی زاده:

نمایندگی انحصاری انتشارات سوره مهر در زاهدان آغاز به ‌کار کرد

نمایندگی انحصاری انتشارات سوره مهر در زاهدان آغاز به ‌کار کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: به همت حوزه هنری نمایندگی انحصاری انتشارات سوره مهر در زاهدان آغاز به ‌کار کرد.

سعید مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به روند رو به رشد تولیدات و محصولات فرهنگی سیستان و بلوچستان نیاز بود که نمایندگی این انتشارات را در استان راه اندازی کنیم.

وی گفت: انتشارات سوره مهر ناشر کتاب و نشریات با موضوعاتی همچون ادبیات، هنر و ادبیات انقلاب اسلامی، هنر و ادبیات دفاع مقدس، موضوعات تحقیقی مثل موسیقی، تئاتر، سینما، عکس، اندیشه و مباحث تحلیلی و کودک و نوجوان است.

وی افزود: انتشار منظم نشریات سوره، نقد سینما، مقام، صحنه، ادبیات داستانی و هنرهای تجسمی و انتشار صدها عنوان کتاب از دیگر فعالیت های انتشارات سوره مهر است.

رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: دفتر نمایندگی انتشارات سوره مهر در زاهدان آماده عرضه محصولات این شرکت به شهروندان استان، سازمان‌ ها، نهادهای دولتی و خصوصی و کتاب ‌فروشی‌ ها به صورت کلی و جزیی خواهد بود.

وی گفت: انتشارات سوره مهر در سالهای 87 تا 89 بصورت متوالی به‌ عنوان ناشر نمونه معرفی شده است.

کد مطلب 1356034

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