نمایندگی انحصاری انتشارات سوره مهر در زاهدان آغاز به ‌کار کرد

سعید مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به روند رو به رشد تولیدات و محصولات فرهنگی سیستان و بلوچستان نیاز بود که نمایندگی این انتشارات را در استان راه اندازی کنیم .

وی گفت: انتشارات سوره مهر ناشر کتاب و نشریات با موضوعاتی همچون ادبیات، هنر و ادبیات انقلاب اسلامی، هنر و ادبیات دفاع مقدس، موضوعات تحقیقی مثل موسیقی، تئاتر، سینما، عکس، اندیشه و مباحث تحلیلی و کودک و نوجوان است .

وی افزود: انتشار منظم نشریات سوره، نقد سینما، مقام، صحنه، ادبیات داستانی و هنرهای تجسمی و انتشار صدها عنوان کتاب از دیگر فعالیت های انتشارات سوره مهر است .

رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: دفتر نمایندگی انتشارات سوره مهر در زاهدان آماده عرضه محصولات این شرکت به شهروندان استان، سازمان‌ ها، نهادهای دولتی و خصوصی و کتاب ‌فروشی‌ ها به صورت کلی و جزیی خواهد بود .