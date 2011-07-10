داریوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، به تشریح برنامه‌های این اداره کل ویژه ایام نیمه شعبان پرداخت و گفت: لکه گیری موضعی تمام راه‌های حوزه استحفاظی استان قم، خط کشی راه‌ها، بازنگری و مرمت علایم و گارد ریل‌های حوزه استحفاظی و نصب بنر‌های اطلاعاتی به منظور مسیر یابی سریع‌تر و کوتاه‌تر زائرین به مسجد مقدس جمکران از فعالیت‌های انجام شده این اداره کل قبل از آغاز نیمه شعبان است.



وی هماهنگی با مرکز مدیریت راه‌های کشور، هماهنگی با پلیس راه کشور و استان به منظور محدودیت تردد کامیون از مبادی ورودی به قم و هدایت آن‌ها با معرفی محورهای جای گزین توسط پلیس را از جمله اقدامات این اداره کل ایام نیمه شعبان ذکر کرد.



رئیس شورای حمل و نقل استان قم استقرار ۱۴ اکیپ راهداری با ۸۰ نفر نیروی راهدار به صورت شبانه روزی در مکان‌های مشخص شده به وسیله شورای ترافیک استان، استقرار جرثقیل در مکان‌های مشخص شده توسط پلیس راه استان جهت امدادرسانی و مدیریت بحران در صورت لزوم، بازگشایی اتصال موقت مسجد جمکران به آزادراه امیر کبیر و پل بقیع، تکمیل روشنایی جاده تازه احداث شده قدس – جمکران را از دیگر فعالیت‌های این اداره کل برای این ایام نام برد.



مدیر کل راه و ترابری استان قم افزود: ممنوعیت تردد از ۴۸ ساعت قبل از نیمه شعبان برای کلیه کامیون‌ها به جز کامیون‌های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی آغاز می‌شود و در ساعت ۲۴ شب نیمه شعبان به پایان می‌رسد.