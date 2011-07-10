جشنواره ملی خوشنویسی نینوا در ایلام پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام فراخوان این جشنواره 793 اثر از هنرمندان سراسر کشور در رشته های مختلف خوشنویسی به دبیرخانه جشنواره رسید.

پس از بررسی آثار از سوی هئیت داوران در خط نستعلیق حمید جعفری از کرج و محمد عباسی از مشهد مشترکاً اول مصطفی عابدنین از قزوین دوم، پیمان سادات نژاد از ایلام سوم، نیما الیکایی از مازندران چهارم و احمد صباحی کیا از ایلام، شهناز ملکی از اصفهان و زهره رئیس الساداتی از بجنورد مشترکاً پنجم شدند.

در شکسته نستعلیق شمس الدین مرادی از ایلام، مهدی منصوری از ایلام دوم، غلامعلی گوران از مازندران سوم، ذبیح اله لولویی مهر از گیلان، علی جعفری از ایلام بطور مشترک چهارم و حامد احمدی از مازندران پنجم شدند.

در نسخ ابوالفضل خزاعی از قم اول، حسین نجفی از قم، محمد علی قربانی از تهران، محسن عبادی از مشهد و ناصر طاووس از کرمانشاه مشترکاً سوم شدند.

هئیت داوران در خط نسخ کسی را شایسته مقام دوم ندانستند.

در ثلث هم هئیت داوران کسی را شایسته مقام اول ندانست و حسین نجفی و محمد تقی اسدی هردو از قم دوم شدند و صابر مینایی از اراک و عباس الفتی از ایلام سوم شدند.

بگفته دبیر جشنواره ملی خوشنویسی نینوا از 397 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره 297 اثر در نمایشگاه این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

صندوق آبادی گفت: این جشنواره در بخش استانی هم داشت و سیزده اثر از خوشنویسی از کودکان ونوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در نمایشگاه دومین جشنواره ملی خوشنویسی نینوا به نمایش گذاشته شد و از صاحبان پنج اثر تقدیر شد.

استاندار ایلام در دومین جشنواره ملی خوشنویسی نینوا گفت: با بهره گیری از هنرهای همچون خوشنویسی میتوان به اشاعه فرهنگ ناب اسلامی و تکریم ارزش های اسلامی در جامعه پرداخت.

اعلایی همچنین آموزش های هنرهای اسلامی – ایرانی و آشنایی جوانان با این هنرها را ضروری دانست.