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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

اراضی وقفی شهرک صنعتی ساری تحویل اوقاف شد

اراضی وقفی شهرک صنعتی ساری تحویل اوقاف شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از تحویل اراضی وقفی شهرک صنعتی ساری به اوقاف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه حفظ و احیاء موقوفات مازندران افزود: مقدار 13 هکتار از اراضی موقوفه میر رمضان واقع در سید محله شهرستان ساری که میزان 10 سیر، شش مثقال و 12 نخود آن وقف عام بوده در ید و تصرف شرکت شهرکهای صنعتی برای اجرای پروژه های مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شده بود به وقف برگشت داده شد.

مدیر کل اوقاف مازندران افزود: این طرح در اجرای احیاء و تثبیت موقوفات و عمل به فرامین حضرت اما با همکاری و مساعدت و میانجی گری شورای محترم حفظ حقوق بیت المال و دبیر این شورا انجام شده است.

سهرابی، با اشاره به استیفاء چندین ساله وقف و موقوفات در اراضی که زیر نظر دستگاههای مختلف قرار دارد تصریح کرد: همه دستگاههای دولتی و خصوصی که در اراضی موقوفه مسکون هستند و در حال فعالیت بوده  برای برطرف شدن مشکلات شرعی و استفاده بهتر از تسهیلات و خدمات قانونی با این اداره کل همکاری تا حق و حقوق موقوفات برگردانده شود.

وی با قدردانی از شرکت شهرکهای صنعتی استان، خواستار احیاء و زنده شدن تمام اراضی موقوفات این شهرک در سطح استان و دیگر دستگاهها و نهادهای دولتی شده است

اراضی، املاک و مستغلات وقفی که در دست نهادهای دولتی و خصوصی است پس از افراز و تحویل به وقف عواید حاصل از آنان طبق نیات واقفین نیک اندیش هزینه خواهد شد.

کد مطلب 1356042

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