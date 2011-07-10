اراضی وقفی شهرک صنعتی ساری تحویل اوقاف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه حفظ و احیاء موقوفات مازندران افزود: مقدار 13 هکتار از اراضی موقوفه میر رمضان واقع در سید محله شهرستان ساری که میزان 10 سیر، شش مثقال و 12 نخود آن وقف عام بوده در ید و تصرف شرکت شهرکهای صنعتی برای اجرای پروژه های مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شده بود به وقف برگشت داده شد.

مدیر کل اوقاف مازندران افزود: این طرح در اجرای احیاء و تثبیت موقوفات و عمل به فرامین حضرت اما با همکاری و مساعدت و میانجی گری شورای محترم حفظ حقوق بیت المال و دبیر این شورا انجام شده است.

سهرابی، با اشاره به استیفاء چندین ساله وقف و موقوفات در اراضی که زیر نظر دستگاههای مختلف قرار دارد تصریح کرد: همه دستگاههای دولتی و خصوصی که در اراضی موقوفه مسکون هستند و در حال فعالیت بوده برای برطرف شدن مشکلات شرعی و استفاده بهتر از تسهیلات و خدمات قانونی با این اداره کل همکاری تا حق و حقوق موقوفات برگردانده شود.

وی با قدردانی از شرکت شهرکهای صنعتی استان، خواستار احیاء و زنده شدن تمام اراضی موقوفات این شهرک در سطح استان و دیگر دستگاهها و نهادهای دولتی شده است

اراضی، املاک و مستغلات وقفی که در دست نهادهای دولتی و خصوصی است پس از افراز و تحویل به وقف عواید حاصل از آنان طبق نیات واقفین نیک اندیش هزینه خواهد شد.