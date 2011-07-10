2500 معتاد در خراسان جنوبی تحت درمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ارجمندی ظهر یکشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان بیرجند بابیان اینکه فعالیت درمان معتادین در سطح کشور از سال 79 آغاز شده است، اظهار داشت: در خراسان جنوبی نیز از این سال آغاز شده و هم اکنون 24 درمانگاه ترک اعتیاد و شش مرکز DICدر استان فعال هستند.

وی تعداد معتادان تحت درمان این استان را حدود دو هزار و 500 نفر عنوان کرد و بیان داشت: شناسایی معتادان با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد در بین تمام اقشار جامعه انجام می شود.

ارجمندی با بیان اینکه اعتیاد به لحاظ ابتلا در بین جوانان از اهمیتی ویژه ای برخودار است، افزود: این آسیب اجتماعی موجب از بین رفتن نسل جوان و فعال جامعه شده و از مهمترین عوامل مرگ های قابل پیشگیری است.

وی اعتیاد را از عوامل مخرب اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: هزینه مصرف مواد در بین معتادین سالانه بیش از 36 میلیون تومان محاسبه شده که مشکلات زیادی برای خانواده ها به وجود می آورد.

ارجمندی با اشاره به اینکه طبق بررسی های انجام شده حدود 15 درصد بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در سال گذشته زنان بوده اند، افزود: ابتلا همسر به اعتیاد، خانواده های بدسرپرست، دختران فراری و... از جمله عوامل اعتیاد بانوان است.

وی اطلاع رسانی و آگاه سازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد مخدر را از از جمله راهکارهای کاهش این نوع آسیب اجتماعی برشمرد و افزود: سخنرانی های موثر، تشکیل جلسات گروهی و بحث و تبادل نظر، تهیه نشریه، تهیه کتاب و نمایش فیلم ها تاثیر زیادی در تغییر رفتار افراد و افزایش آگاهی ها دارد.

80 درصد معتادین تحت درمان مبتلا به مصرف مواد صنعتی هستند

ارجمندی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته مواد مخدر سنتی تبدیل به مواد مخدر صنعتی شده است، افزود: حدود 50 الی 80 درصد معتادانی که به مراکز ترک اعتیاد استان مراجعه می کنند، مبتلا به مواد مخدر صنعتی هستند.

عضو اتاق فکر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با بیان اینکه اکثریت جوانان بر اثر ناآگاهی و عدم اطلاع رسانی جامع به اعتیاد مبتلا شده اند، یادآور شد: در این راستا کلیه مسئولین موظف به ارتقاء سطح دانش جوانان و خانواده ها در زمینه مواد مخدر و مضرات سوء آن هستند.