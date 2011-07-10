ناگفته ها به روایت تصویر؛ از هدف فراموش شده تا فاجعه انسانی در شاخ آفریقا

نخستین تصویری که رسانه های جهان توجه چندانی به آن نشان نداده اند جدیت انقلابیون در لیبی برای به نتیجه رساندن قیامشان است.

البته رسانه ها به تحولات لیبی توجه نشان می دهند، اما آنچه برای آنها مهم است حرکات دیکتاتور این کشور و اقدامات ناتو است و نه خواست مردم این کشور.

دومین تصویر امروز مربوط به زیبایی های حیات وحش و وجود گونه های مختلف از یک جاندار در آن است.

در این تصویر گونه هایی از مارمولک ها دیده می شود که اندازه آنها از یک انگشت هم کوچک تر است و با انسان هم مشکلی ندارند.

سومین تصویر مربوط به ادامه جشن و پایکوبی مردم سودان جنوبی به مناسبت تشکیل کشورشان است.

کشور آفریقای جنوبی دیروز شنبه به عنوان جدیدترین کشور جهان به طور رسمی شکل گرفت و مردم این منطقه از آفریقا شادی خود را به روشهای مختلف نشان دادند.

تصویر بعدی که رسانه ها توجه چندانی به آن نشان نداده اند تبعات رسوایی به بار آمده در انگلیس برای کارکنان نشریه "نیوز آو د ورلد" است.

در این تصویر "اندی کوآلسون" سردبیر سابق نیوز آو دو ورلد دیده می شود که برای ادای توضیحات درباره رسوایی شنود مکالمات تلفنی به اداره پلیس می رود.

تصویر بعدی مربوط به استقبال مردم کشورهای مختلف جهان از ورزشهای آبی در روزهای گرم تابستان است.

این تصویر مربوط به برگزاری مسابقات چندگانه در سوئیس است. سوئیس از جمله مناطقی است که در مقایسه با کشورهای دیگر از هوای معتدل تری در تابستان برخوردار است، اما با این وجود ورزشهای آبی در این کشور نیزهواداران خاص خود را دارد.

و آخرین تصویر امروز مربوط به وضعیت بغرنج حاکم در شاخ آفریقا به دلیل قحطی است.

البته برخی رسانه ها گزارشهایی از وضعیت اسفبار کودکان این منطقه منتشر کرده اند، اما با توجه به فاجعه انسانی که در آفریقا در حال وقوع است به این موضوع آنگونه که باید پرداخته نمی شود. به گزارش ایندیپندنت روزانه 60 کودک در شاخ آفریقا به دلیل گرسنگی جان می دهند.