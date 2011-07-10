200 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر می شود

نادر میرشکار در گفتگو با خبرنگار مهر، هدفگذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری را 45 میلیارد دلار در سطح کشور اعلام کرد و اظهارداشت: سهم خراسان جنوبی در قالب استانهای سه گانه خراسان تعیین شده است.

وی افزود: با توجه به آمار صادرات سنوات گذشته استان و با توجه به وجود ظرفیت‌های صادراتی موجود در استان این رقم می ‌تواند در سال جاری محقق شود.

میرشکار تصریح کرد: در حال حاضر آمار صادرات فرش، زعفران و سنگ‌های تزیینی در آمارهای صادراتی استان نیست چرا که به دلایل متعددی از سایر مبادی کشور صادر می ‌شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی گمرک و حمل و نقل استان پیش ‌بینی‌ می ‌شود در سال جاری صادرات این کالاها نیز از مبادی صادراتی استان صورت گیرد تا ارقام صادرات این کالاها در عملکرد استان دیده شود.

وی با بیان اینکه کلیه کالاهای وارداتی باید دارای ایران ‌کد باشند، گفت: تمام این کالاها باید شناسه ایران‌ کد را بگیرند و از مزایای داشتن ایران ‌کد ورود کالای باکیفیت در کشور است.

به گفته وی با اجرای این طرح و اجباری شدن آن جلوی ورود کالاهای قاچاق و بی ‌کیفیت گرفته می ‌شود.