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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

مسابقات تکواندو در ایلام پایان یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مسابقات تکواندو انتخابی استان در رده سنی نونهالان با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با شرکت 84 ورزشکار از مناطق مختلف استان در شهرستان ایوان برگزار شد.

در پاایان این مسابقه محمد امین، سعید فاضلی، اشکان اکبر زاده، رضا جمشیدی، علی سلیمانی، محمد شاه محمدی، محمد امین آقایی، پوریا ایرجی و محمد محمدی نفرات برتر وزن های 30 تا 65 کیلوگرم را کسب کردند نفرات برتر به مسابقات کشوری راه یافتند.

به مناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه یک دوره مسابقه فوتسال روستایی در شهرستان ایوان برگزار شد.

در این مسابقه 12 تیم از روستاهای شهرستان ایوان در سالن ورزشی شهید صدوقی به مدت 4 روز با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقه تیم فوتسال روستای دوبیران سفلی به مقام قهرمانی دست یافتند.

تیمهای فوتسال روستایی پلنگرد و روستای کپنه کران عناوین دوم و سوم را بدست آوردند.

کد مطلب 1356050

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