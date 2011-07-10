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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

خبر فوری/

سفیران آمریکا و فرانسه به وزارت خارجه سوریه احضار شدند

سفیران آمریکا و فرانسه به وزارت خارجه سوریه احضار شدند

رسانه های خارجی لحظاتی پیش از فراخوانده شدن سفیران آمریکا و فرانسه به وزارت امور خارجه سوریه در پی سفر تحریک آمیز آنها به شهر حماه و دیدارشان با گروههای مخالف خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبر فوری گزارش داد : وزارت امور خارجه سوریه، سفیران آمریکا و فرانسه را احضار کرد تا اعتراض خود را نسبت به سفر اخیر آنها به شهر حماه سوریه اعلام کند.

خاطر نشان می شود سفیر آمریکا به همراه همتای فرانسوی خود در اقدامی مداخله جویانه به شهر حماه رفته بودند تا گروههای مخالف را تحریک کنند با دولت سوریه وارد گفتگو نشوند و همچنان به خشونتها و تظاهرات غیر قانونی ادامه دهند.

سوریه این اقدام مداخله جویانه سفیران آمریکا و فرانسه را دلیل قاطعی بر وجود توطئه خارجی و دست داشتن آمریکا در ناآرامی های این کشور و تلاش جدی برای جلوگیری از حل بحران دانسته است.

کد مطلب 1356051

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