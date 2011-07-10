تولید مستند "دیاپیر" در مرکز خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیزقاسمی تهیه کننده مستند بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دیاپیر یا گنبدهای نمکی ثروت عظیمی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده و قسمت اعظم این موهبت بزرگ در جنوب ایران واقع شده و اکثر آن متعلق به هرمزگان است.

وی افزود: جزیره هرمز نمونه کاملی از دیاپیرهاست که در جامعه زمین شناسی جهان به عنوان یک نومنه استاندارد دیاپیر از آن نام برده می شود و در ایران لقب بهشت زمین شناسان را به خود گرفته است.

قاسمی ابرازداشت: معادن اورانیوم، خاک سرخ هرمز، گچ خمیر، سنگ تشکن، نمک صنعتی آرنگان، چشمه های آب گرم تربوییه خمیر، سیاه کش و سرخ از جمله دیاپیر یا گنبدهای نمکی هرمزگان هستند که با وجود دارا بودن مزایای بسیار باعث شور شدن رودخانه های دائمی و زمینهای زراعی اطراف خود می شوند و نمونه بارز آن رودخانه شورهرمزگان است.

قاسمی تصریح کرد: در این مستند تلویزیونی سعی شده ابتدا فرایند تشکیل دیاپیرها به وسیله انیمیشن نشان داده شود و سپس به معرفی چند گنبد نمکی معروف هرمزگان پرداخته و درادامه به سراغ کارکردهای صنعتی آنها رفته و در بخش دیگری از این مستند ارزشهای توریستی آن مانندغارهای نمکی، چشمه های آب گرم وزیبایی کوههای هفت رنگ آن به تصویرکشیده می شود.

وی با اشاره به اینکه غار نمکی قشم با طول نزدیک به هفت کیلومتر بزرگ ترین غارنمکی جهان و خاک سرخ اعلاترین نمونه خاک سرخ دنیا شناخته شده، بیان داشت: از این خاک در منابع قدیمی بانام اخرای پارسی یادشده و از آن 400 نوع محصول بهداشتی آرایشی تهیه می شود و این دورکورد ثبت شده جهانی متعلق به همین گنبدهای نمکی است.

قاسمی با بیان اینکه این مستند بیش ازیک ماه پیش تولید داشته، تصریح کرد: تاکنون 50 درصد تصویربرداری در کوه های هرمز و هرسین انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تصویربرداری تا پایان تیرماه به اتمام می رسد و پس از تدوین و صداگذاری مستند دیاپیرهای هرمزگان در شهریورماه سال جاری آماده پخش شود.