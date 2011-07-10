معامله پتروشیمی زاگرس باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر هامونی با بیان مطلب فوق افزود : معامله سهام پتروشیمی زاگرس بر اساس ماده 55 دستورالعمل معاملات باطل شد.



وی اظهار داشت: حداقل باید 60 میلیون سهم شرکت پتروشیمی زاگرس امروز در فرابورس معامله می شد اما این امر صورت نگرفت تا تمام معاملات این سهم باطل اعلام شود.



هامونی درباره زمان عرضه دوباره سهام پتروشیمی زاگرس گفت : مدیریت بازار فرابورس به زودی زمان عرضه مجدد سهام این شرکت را اعلام خواهد کرد.



در معاملات امروز فرابورس، 120 میلیون سهم پتروشیمی زاگرس در بازار دوم این شرکت عرضه شد که حدود 59 میلیون سهم آن با قیمت 12 هزار و 500 ریال به فروش رفت.