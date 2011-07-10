پوستر تئاتر آیینی سنتی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر پانزدهمین دوره از جشنواره آیینی و سنتی با حضور مسئولان و مدیران مختلف جشنواره رونمایی شد. این مراسم با حضور محمود عزیزی دبیر جشنواره، محمدحسین ناصربخت مشاور دبیر و مدیر کمیته آثار ویژه و نمایشگاه، حمیدرضا اردلان دبیر سمینار، رحمت امینی مسئول کمیته انتخاب آثار، مهدی حاجیان مدیر دبیرخانه جشنواره، یزدان عشیری مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات، اردشیر صالحپور مدیر کمیته میدانی و تعزیه، سیدعظیم موسوی مسئول بخش نمایش‌های قهوه‌خانه، نصرالله قادری مسئول کمیته پژوهش و انتشارات، پیمان شریعتی‌ مدیر اجرایی، داود فتحعلی‌بیگی مسئول کانون نمایش‌های آئینی و سنتی، افسانه زمانی مسئول بخش پاتوق سنتی کودک، محمد حمزه‌زاده مسئول بخش ویژه و پیشکسوتان، علی‌اکبر طرخان مدیر کمیته بین‌الملل، داور نمینی مدیر کمیته تشریفات، طاهره مجیدی مدیر کمیته مالی و جلال تجنگی مشاور برنامه ریزی برگزار شد.

طراح پوستر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی ایمان ملاجعفری است که پوستر جشنواره تئاتر حقیقت سال گذشته از کارهای وی است. پانزدهمین جشنواره آیینی سنتی در پنج بخش صحنه‌ای، مجالس و شبیه‌خوانی، آیین‌ها و بازی‌های نمایشی، بین‌الملل و سیمنارها به دبیری محمود عزیزی و از 23 تیر تا اول مردادماه در تهران برگزار خواهد شد.